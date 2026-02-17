Vox pide cambios lingüísticos en educación y Prohens responde: "Hay cosas en las que no nos podremos de acuerdo"

martes, 17 febrero 2026
   PALMA, 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

   La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha dicho a la portavoz de Vox, Manuela Cañadas, que "a estas alturas" ambas saben que hay cosas en las que no se pondrán de acuerdo en materia educativa.

   Así lo ha dicho Prohens en el pleno de este martes, después que Cañadas haya criticado el modelo lingüístico en las aulas, que a su entender es de inmersión lingüística en catalán, y haya pedido a Prohens "cambiar el rumbo".

   Según la líder del Ejecutivo, el modelo educativo es de conjunción lingüística, en el que conviven ambas lenguas, y que no repercute en el nivel educativo de los alumnos.

