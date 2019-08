Vox pide al Govern y a Cort que investiguen "sin tibieza" una acción de Arran que ha vandalizado coches a turistas

Actualizado 05/08/2019 13:33:30 CET

PALMA DE MALLORCA, 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

Vox Baleares ha exigido este lunes al Govern y al Ayuntamiento de Palma que investigue y condene "sin ninguna excusa o tibieza" el "terrorismo de la entidad separatista Arran", en relación al vídeo publicado por la entidad en el que vandalizan vehículos para criticar el alquiler de coches a turistas en Mallorca.

"Ellos lo llaman 'acción antiturismo', cuando se trata de kale borroka, la repetición en Palma de lo durante años hizo ETA en el País Vasco. Armengol, Hila y todos ellos deben posicionarse frente a al terrorismo de Arran. Pedimos que Fiscalía investigue los hechos y se castigue a los culpables", han expresado mediante una nota de prensa.

En este sentido, el líder de la formación en Baleares, Jorge Campos, ha lamentado que "Armengol haya pactado con los que defienden a estos salvajes". "Así es, si no que explique sus subvenciones a Valtonyc, a la OCB, su imposición del catalán, su pasteleo con el separatismo y con los xenófobos que culpan a los turistas de todos los males", ha añadido.

Por su parte, el regidor y portavoz de Vox en Palma, Fulgencio Coll, ha señalado que el Ayuntamiento de Palma "no puede quedarse de brazos cruzados ante este atropello por parte de Arran". "No pueden seguir protegiendo a los cachorros del independentismo, por mucho que MÉS per Mallorca haya pactado con Hila", ha considerado.