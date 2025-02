Vox propone al PP un plan de vivienda con soluciones "reales y efectivas" como la liberalización del suelo

Cañadas asegura que no hay diálogo ni contactos con el Govern sobre presupuestos

PALMA, 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

Vox ha propuesto al PP impulsar un plan de vivienda con soluciones "reales y efectivas" para acabar con la crisis de vivienda en Baleares ya que, a su parecer, en un año y medio "no se ha avanzado nada".

Según ha explicado la portavoz de Vox, Manuela Cañadas, en una rueda de prensa este lunes, su propuesta, bajo el nombre 'Construyendo futuro', incluye medidas como la liberalización del suelo para ampliar las zonas edificables y alturas, así como incentivos fiscales.

A su parecer, el PP tiene "muchas propuestas que se quedan en los despachos" y, por ello, los de Santiago Abascal han solicitado que se sienten a hablar para dar paso a la tramitación del plan, a través de un decreto ley por vía de urgencia o de proyecto de ley.

La portavoz ha asegurado que estas propuestas no están relacionadas con las negociaciones para aprobar unos presupuestos para 2025 ya que no se están produciendo diálogo ni negociaciones en este sentido. "No estamos ahora en presupuestos", ha agregado.