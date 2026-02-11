Vox reafirma su oposición al senador por Formentera por el "gasto político" y critica la "incoherencia" del PP

La portavoz de Vox en el Parlament, Manuela Cañadas, en rueda de prensa. - EUROPA PRESS

PALMA 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

Vox ha indicado que su voto en contra sobre la reforma constitucional que permitiría a Formentera contar con un senador propio se debe a su oposición al "gasto político", ya que apuestan por una "reducción de políticos" y han recriminado al PP su "incoherencia" por defender la medida para luego abstenerse en la votación.

Asimismo, la portavoz de Vox en el Parlament, Manuela Cañadas, ha destacado, en la rueda de prensa después de la Junta de Portavoces, que otro de los motivos para rechazar el cambio en la Constitución es que se quiere introducir el topónimo de 'Eivissa' en lugar de Ibiza para referirse a la Pitiusa Mayor.

Por otra parte, ha avanzado que en el pleno del Parlament del próximo martes preguntarán por los supuestos "costes de la inmigración" y ha avanzado que se sumarán a las protestas del sector primario contra el acuerdo de la UE con Mercosur.

De este modo, ha mostrado su apoyo por lo que, a su juicio, es una "tomadura de pelo" que hacen el PP y el PSOE con este tratado, que contiene cláusulas que son "humo" y que ha considerado que "no se pondrán en marcha".