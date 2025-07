Vox valora positivamente el nombramiento de Pavón al frente de Inmigración y celebra que el PP "siga esa línea"

Le Senne: "Se han negociado las políticas pero no me consta que se hayan negociado las personas"

PALMA, 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Vox Baleares, Gabriel Le Senne, ha valorado positivamente el nombramiento de Manuel Pavón como nuevo director general de Inmigración y Cooperación y ha celebrado que el PP "siga esa línea".

En declaraciones a los medios este viernes, con motivo de su nombramiento, Le Senne ha subrayado que Pavón "parece una persona que conoce el sector y que puede hacer un buen trabajo".

"Me alegro de que el Partido Popular esté un poco por seguir esa línea, que creo que es la razonable y la del sentido común, de controlar las fronteras y ya que tenemos unas leyes que se cumplan", ha dicho.

Preguntado por el papel que ha jugado Vox en la remodelación del Govern, Le Senne ha asegurado que no le consta que su formación "haya intervenido de ningún modo". Así, ha apuntado que en las negociaciones de los de Abascal con el PP una parte importante de los acuerdos iban de inmigración. "Se han negociado las políticas, pero no me consta que se hayan negociado las personas", ha agregado.