Vuelve la Mostra de Teatre de Gent Gran: seis representaciones gratuitas en Palma

Cartel de la II Mostra de Teatre de Gent Gran de Palma. - AYUNTAMIENTO DE PALMA
PALMA, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -
La III Mostra de Teatre de Gent Gran arrancará este martes en el Tetare Mar i Terra de Palma y contará con seis representaciones.
La edición de este año, de entrada gratuita, se celebrará del 10 al 14 de marzo con una programación diaria de representaciones a cargo de distintos grupos de teatro de personas mayores, ha informado el Ayuntamiento de Palma en un comunicado.
La muestra arranca a las 18.00 horas del martes con la función del grupo teatral Sa Boira-ONCE, que representará 'El bello indiferente'.
El miércoles, también a las 18.00 horas, será el turno del grupo de teatro Germandat de Mestres Jubilats i Jubilades, que presentará 'Ja hi tornam a ser'.
El jueves, de nuevo a las 18.00 horas, el grupo Vostè Perdoni representará la obra 'Un alien a Mallorca els anys 60'. El viernes se representarán dos funciones, una a las 18.00 horas protagonizada por el grupo teatral Memòria de Sant Antoni de la Platja, que pondrá en escena la obra 'Congeladores', y a las 19.00 horas actuará AUOM Teatre con la obra 'Restaurants'.
La Mostra de Teatre de Gent Gran se clausurará el sábado a las 18.00 horas con Brots de Tardor Teatre, que representará la pieza 'Anar per llana / sortir pelat'.
Esta muestra de teatro, que este año celebra su tercera edición, fue impulsada por el área municipal de Personas Mayores con el objetivo de visibilizar el papel activo de las personas mayores y fomentar el envejecimiento activo.