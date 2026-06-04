Vuelven las manifestaciones contra la masificación turística en Mallorca

Archivo - Cientos de personas durante una manifestación contra la masificación turística - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

La plataforma 'Menys turisme, Més vida' ha convocado una nueva manifestación contra la masificación turística tras las movilizaciones de los dos últimos años.

La protesta tendrá lugar el domingo 26 de julio (19.00 horas) en la plaza de España de Palma, según ha informado la plataforma en un comunicado.

Los convocantes reclaman un cambio de rumbo en el modelo socioeconómico de Mallorca y consideran que se han ignorado sus demandas expresadas en las marchas anteriores.

A su entender, se han agraviado problemas como la crisis de acceso a la vivienda, la saturación turística, la destrucción del territorio, la precarización de las condiciones de vida y la presión sobre los recursos y servicios públicos.

Bajo el lema 'Mallorca al límite', han explicado, la convocatoria pretende volver a demostrar "la fuerza del malestar social" ante un modelo económico que continúa batiendo récords turísticos "mientras empeoran las condiciones de vida de una parte creciente de los residentes".

La convocatoria cuenta con el apoyo de numerosos colectivos sociales, ecologistas, sindicales, vecinales y culturales y este domingo, en una rueda de prensa, la plataforma presentará oficialmente sus propuestas para este verano.