Wagner llega al Teatre Principal de Palma con 'El holandés errante'

El Teatre Principal de Palma acogerá tres representaciones de 'El holandés errante' de Wagner - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Teatre Principal de Palma acogerá los próximos 18, 20 y 22 de febrero la representación de la ópera 'El holandés errante' de Ricgard Wagner.

La 40º temporada de ópera del Principal estrenará así su tercer título, considerada una de las obras más importantes del compositor alemán.

Según ha informado el Consell de Mallorca en un comunicado, la obra se representará en la Sala Gran del teatro los próximos 18 y 20 de febrero a las 20.00 horas y el día 22 a las 18.00 horas.

La consellera insular de Cultura y Patrimonio, Antònia Roca, ha destacado el progreso del Principal en los últimos años en lo que a ópera respecta, con una programación "cada vez más sólida y ambiciosa".

"El año pasado ya dimos un paso importante con 'Tosca', de Giacomo Puccini, un montaje de gran formato que marcó un punto de inflexión en nuestra línea artística. Este año, asumir por primera vez una ópera de Richard Wagner es la continuación natural de este camino y refleja la madurez y calidad del proyecto", ha subrayado.

Será la primera vez que el Teatre Principal se acoge la escenificación de una ópera del compositor alemán, aunque anteriormente se habían representado en versión concierto.

"Nos enfrentamos a nuestro primer Wagner y queríamos contar con las mejores voces e intérpretes; es un hito histórico en nuestro aniversario y esperamos hacer disfrutar mucho al público", ha destacado el director del teatro, Miquel Martorell.

La puesta en escena, a cargo de Marcelo Lombardero, es una producción del Teatro Municipal de Santiago de Chile que se estrenó en noviembre de 2024 con gran éxito. En las representaciones de Palma contará con la dirección musical de Guillermo García-Calvo y de Àngela Boveri, responsable de la reposición y directora de escena, respectivamente.

El equipo de solistas estará formado por una combinación de voces del panorama europeo y talento local y nacional. El papel de Der Holländer (barítono) lo interpretará George Gagnidze; Daland (bajo), Vazgen Gazaryan; Senta (soprano), Iwona Sobotka; Erik (tenor), Alejandro Roy; Mary (mezzosoprano), Ana Ibarra; y Der Steuermann Dalands (tenor), el mallorquín Joan Laínez.

El coro del Teatre Principal y la Orquesta Sinfónica de les Baleares, ambas formaciones reforzadas para la ocasión, completarán el equipo artístico.

La escenografía correrá a cargo de Noelia González Svoboda, la iluminación de José Luis Fiorrucio y el vestuario de Luciana Gutman.

Compuesta entre 1840 y 1841, 'El holandés errante' es uno de los grandes títulos de Richard Wagner, quien también firma el libreto. Esta ópera está considerada un punto de inflexión en la carrera del alemán, ya que marca el inicio de su madurez creativa y de su tránsito hacia temáticas y concepciones más filosóficas y poéticas sobre la ópera.

Narra la historia de un hombre blasfemo condenado a surcar sin rumbo los océanos durante toda la eternidad y que, únicamente una vez cada siete años, puede detener su periplo y tocar tierra con la esperanza de encontrar un amor que lo redima y lo libere de la maldición.