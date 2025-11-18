Xarxa Forestal celebra 20 años de sensibilización sobre incendios forestales con una mesa redonda y una exposición

El conseller de Agricultura, Pesca y Medio Natural, Joan Simonet, en la celebración del 20 aniversario de Xarxa Forestal. - CAIB

PALMA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

Xarxa Forestal ha conmemorado este martes su vigésimo aniversario con la inauguración de una exposición en Pollença que reúne una selección de los carteles ganadores del concurso 'Ni 1 Foc al Bosc!' y una mesa redonda en la que diferentes actores han intercambiado experiencias.

El conseller de Agricultura, Pesca y Medio Natural, Joan Simonet, ha asistido a la celebración realizada en colaboración con la Fundació Rotger Villalonga y Tramuntana XXI.

El objetivo de la conmemoración, ha informado la Conselleria en un comunicado, ha sido poner en valor el trabajo realizado durante estas dos décadas y plantear las perspectivas de futuro de esta iniciativa de sensibilización forestal.

"Tenemos que poner en valor la importante tarea de sensibilización que se lleva a cabo desde Xarxa Forestal desde hace dos décadas. Es indispensable promover entre la sociedad isleña los valores del bosque, la cultura del riesgo y la necesidad de la gestión forestal activa para la conservación de los espacios forestales", ha destacado Simonet.

DOS DÉCADAS DE CULTURA FORESTAL

Xarxa Forestal es un proyecto impulsado por la administración autonómica que tiene como misión principal generar cultura forestal y concienciar sobre el riesgo de incendios forestales en la sociedad insular.

Desde su creación, hace ahora 20 años, ha desarrollado actividades de sensibilización en colaboración con escuelas, ayuntamientos, asociaciones y técnicos municipales de Baleares como reforestaciones, talleres educativos, charlas, jornadas técnicas o visitas a los medios de extinción.

Bajo el lema 'Prevenir es actuar', Xarxa Forestal ha trabajado especialmente en la gestión preventiva de los espacios forestales, centrándose en urbanizaciones y zonas de viviendas vulnerables en la interfaz urbano-forestal.

Ha promovido la corresponsabilidad municipal y la implicación de los técnicos locales con el objetivo de fomentar la cultura del riesgo y dinamizar acciones que minimicen el riesgo de incendio forestal.

La actividad más emblemática del proyecto ha sido el concurso anual de carteles 'Ni 1 Foc al Bosc!', dirigido a niños y niñas del archipiélago.

Los carteles ganadores a lo largo de estos años son el hilo conductor de la exposición de celebración del 20º aniversario, que permanecerá abierta al público los días 18, 19, 20 y 23 de noviembre de 10.00 a 13.00 horas en el espacio de la Fundació Rotger Villalonga de Pollença.

MÁS DE 5.000 ACTIVIDADES

Durante estas dos décadas, Xarxa Forestal ha llevado a cabo unas 5.052 actividades de sensibilización, entre las que destacan 1.644 charlas de sensibilización, 1.271 talleres educativos y 1.068 salidas forestales.

Además, entre el público escolar, han tenido una especial relevancia las 420 visitas a los medios de extinción del Ibanat, las 455 reforestaciones y los 27 concursos de dibujo 'Ni 1 Foc al Bosc!'.

El gerente del Ibanat, Tomeu Llabrés, ha manifestado que de cara al futuro Xarxa Forestal "quiere consolidar el trabajo realizado y reforzar su presencia y actividad" en toda Baleares".

"Mejorar la cultura forestal y del riesgo ante los incendios entre la sociedad insular, adaptar los espacios forestales al cambio climático mediante una gestión forestal activa y impulsar la bioeconomía forestal como herramienta para el desarrollo local son los principales retos que pretende afrontar", ha detallado.