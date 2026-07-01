La Xarxa 0-3 retomará las movilizaciones en septiembre si las patronales no se sientan a negociar el convenio autonómico

Movilización de las educadoras de las 'escoletes' en Palma - EUROPA PRESS

PALMA 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Xarxa 0-3 de Baleares y los sindicatos UGT, CCOO y STEI retomarán las movilizaciones en septiembre si las patronales no se han sentado a negociar un convenio autonómico para el sector de las 'escoletes'.

Así se ha decidido en una asamblea celebrada este miércoles en Inca, en la que se ha dado cuenta de la reunión mantenida con la presidenta del Govern, Marga Prohens, y el conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera.

Según han explicado fuentes sindicales, este julio hay convocada una nueva reunión con el Govern en la que las organizaciones confían en que se pongan mejoras sobre la mesa. En función de cómo vaya este encuentro, han indicado, se retomarán las acciones.

Igualmente, los sindicatos han remarcado que es necesario que las patronales se sienten a negociar con ellos el convenio autonómico y han rechazado que se lleve esta negociación a la mesa de la enseñanza concertada.

El objetivo es instar al desbloqueo de las negociaciones relativas al futuro convenio autonómico de educación infantil y exigir la revisión del decreto de mínimos.

"Todo queda supeditado a que podamos sentarnos a negociar con las patronales la parte específica de 0-3 y que en la reunión que hay pendiente con el Govern se nos dé respuesta a las reivindicaciones que hicimos hace 15 días", han resumido las mismas fuentes.