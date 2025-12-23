Ya se conocen los artesanos que formarán parte de la marca Moda Artesana de Mallorca

El Consell selecciona a los profesionales que formarán parte de la nueva marca Moda Artesana de Mallorca. - CONSELL DE MALLORCA

PALMA, 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Mallorca ya ha seleccionado a los profesionales que formarán parte de la nueva marca Moda Artesana de Mallorca, un distintivo creado para reconocer, proteger y dar visibilidad a la moda artesana hecha en la isla.

Un total de 18 artesanos y empresas artesanas de Mallorca han sido seleccionados para formar parte de la marca tras superar el proceso de evaluación establecido en el reglamento, según ha informado la institución insular en una nota de prensa.

Los profesionales elegidos son los joyeros Damià Mulet Vanrell, Carlos Tellechea Voiron, Alícia Forteza Salom, Javier Vallori Pizarro y Fuster Gallego CB; los artesanos de la llata Yolanda Beatriz Izquierdo de la Rosa, Laura Micheletti, Araceli Iranzo Placer y Josep Antoni Ferrer Ferrà; los creadores de moda Catalina Borràs Vives, Angela Vallori Salas, Maria Genovard Sancho y Juana Maria Borràs Riera; el marroquinero Antoni Alcal Bota; el zapatero Francisco Mira Zamora, y las empresas artesanas Art Tèxtil Riera, Artesania Tèxtil Bujosa y Galeries Vicens (Teixits Vicens), referentes en la producción de telas de lenguas y tejidos tradicionales.

La decisión se ha tomado tras la reunión del Comité Evaluador de la marca Moda Artesana de Mallorca, el órgano encargado de valorar las solicitudes y verificar que cumplen los criterios de calidad, autenticidad, identidad y producción artesanal recogidos en el reglamento aprobado definitivamente por el Pleno del Consell de Mallorca en octubre de 2025.

La vicepresidenta primera del Consell de Mallorca y consellera de Cultura y Patrimonio, Antònia Roca, ha destacado que esta marca nace con la voluntad de proteger y prestigiar la moda artesana hecha en Mallorca, garantizando al consumidor que se trata de productos auténticos, arraigados a la tradición de la isla y elaborados con criterios de calidad, sostenibilidad e identidad propia.

PRESENTACIÓN DE LA MARCA Y DE LOS ARTESANOS

El Consell de Mallorca ha preparado dos grandes eventos para los próximos meses con el fin de dar a conocer la nueva marca Moda Artesana de Mallorca.

El primero se celebrará el próximo 22 de enero en Madrid, en los Cines Callao, en el marco de la feria turística Fitur, donde se presentará a las embajadoras de la marca.

Posteriormente, el 27 de febrero, tendrá lugar una gran presentación de todos los artesanos y de sus colecciones en el Teatre Principal de Palma, en lo que pretende ser una gran fiesta de la artesanía y de la moda.

IDENTIDAD DE LA MODA ARTESANA DE MALLORCA

Uno de los pilares fundamentales del proyecto ha sido el trabajo previo de estudio y análisis encargado por el Consell de Mallorca a Carme Coll Oliver, asesora artística, estilística y técnica de la moda artesana de Mallorca.

Coll, profesional con una amplia trayectoria en el ámbito de la moda y la artesanía, forma parte también del Comité Evaluador y es asimismo asesora de la marca de moda Adlib de Ibiza.

La asesora ha llevado a cabo un análisis profundo del sector artesano de la isla para definir, por un lado, el concepto y la esencia de la moda artesana de Mallorca y, por otro, determinar qué artesanos, productos y procesos de producción pueden representar esta marca de garantía.

Este trabajo ha permitido establecer tanto las características de los productos como los requisitos que deben cumplir los procesos productivos para formar parte del distintivo.

CRITERIOS PARA GARANTIZAR CALIDAD Y AUTENTICIDAD

Para poder utilizar la marca Moda Artesana de Mallorca, los artesanos deben cumplir requisitos como disponer de la correspondiente acreditación artesana expedida por el Consell de Mallorca, desarrollar la producción mayoritariamente en la isla -con un mínimo del 75 por ciento del proceso productivo realizado en Mallorca-, elaborar productos con marca propia, garantizar que la producción sea esencialmente artesanal y asegurar unos estándares elevados de calidad, autenticidad y sostenibilidad.

La marca se aplica exclusivamente a productos del sector de la moda que tengan cabida dentro de alguna de las siguientes familias: tejidos y confección; ornamentación; piel y cuero; fibras vegetales o calzado.