Ya están disponibles los resultados de la PAU 2026 en Baleares

Una profesora revisa que no haya dispositivos electrónicos escondidos durante la PAU 2026 en una facultad. - Álvaro Ballesteros - Europa Press

PALMA, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Universitat de les Illes Balears ha informado de que desde este martes los alumnos ya pueden consultar los resultados provisionales de las pruebas de acceso a la universidad (PAU) de 2026.

Según ha informado la institución universitaria, los estudiantes los pueden consultar a través del portal UIBDigital y el apartado pruebas de acceso.

Para cualquier duda, los alumnos pueden llamar al 971 10 10 70 hasta las 21.00 horas. El plazo para solicitar la revisión es del 11 al 13 de junio.

Cabe recordar que la prueba de acceso a la universidad finalizó el pasado jueves en Baleares sin incidencias y con un balance positivo en el uso de detectores de radiofrecuencia para identificar la presencia de dispositivos electrónicos. Se presentaron unos 5.000 alumnos.