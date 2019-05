Yllanes: "Es una gran mentira que se esté adoctrinando en catalán"

Publicado 19/05/2019 19:18:27 CET

La enseñanza, la sanidad y la movilidad han sido los temas centrales del candidato durante su discurso del acto central de campaña de Unidas Podemos en Palma

PALMA DE MALLORCA, 19 May. (EUROPA PRESS) -

El candidato de Unidas Podemos a la presidencia del Govern, Juan Pedro Yllanes, ha expresado este domingo en el parque de las Estaciones de Palma, en el acto central de campaña de la coalición donde ha acudido el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, que es una "gran mentira que se esté adoctrinando en catalán".

"No os dejéis engañar y no impidáis a vuestros hijos que estudien en catalán, puesto que si ellos no lo hacen, estarán en inferioridad de condiciones respecto a los que sí lo hablan y no tienen ningún problema en expresarse en castellano", ha dicho el juez ante un parque con cerca de 900 personas que han acudido al mitin.