Hasta 139 detenidos en una protesta en apoyo a Palestine Action en Londres

Concentración en apoyo a Palestine Action en Londres - Ethan Fowler / Zuma Press / Europa Press

MADRID 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un total de 139 personas han sido detenidas este sábado durante una concentración celebrada en Londres en apoyo a Palestine Action, una organización ilegalizada por las autoridaes británicas.

La concentración ha sido convocada ante la Embajada estadounidense en la capital británica y ante el Consulado estadounidense en Edimburgo a pesar de que la legislación establece que el apoyo explícito al grupo es un delito recogido en la Ley de Terrorismo.

La organización fue ilegalizada en junio de 2025. En febrero el Tribunal Superior de Justicia de Inglaterra y Gales la desestimó por "desproporcionada", pero en junio el Tribunal de Apelaciones confirmó la ilegalización.

En lo que va de año se han contabilizado 3.867 detenciones por actividad terrorista, de las cuales el 94% son por apoyar a Palestine Action. En los doce meses anteriores a la ilegalización hubo 234 detenciones por terrorismo.

El próximo 4 de noviembre el Tribunal Supremo tiene previsto resolver el recurso contra la designación de Palestine Action como organización terrorista en un caso en el que se han volcado las organizaciones de defensa de los derechos civiles.