Unas 2.000 personas marchan por Tel Aviv para exigir un Gobierno judío-árabe

Manifestantes sostienen pancartas durante una concentración en Jerusalén Oeste, para pedir un gobierno basado en una asociación entre judíos y árabes tras las elecciones parlamentarias en Israel, 31 de octubre 2026 (archivo) - Saeed Qaq / Zuma Press / Europa Press

MADRID 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

Unas 2.000 personas han marchado este sábado en Tel Aviv y más ciudades de Israel para exigir la inclusión de partidos árabes en un futuro Gobierno y una colaboración basada en la "igualdad", en el marco de los resultados de las elecciones del pasado martes que dieron la victoria al partido de extrema derecha del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, pero sin mayoría suficiente para gobernar.

Los manifestantes han exhibido pancartas con lemas como "hay una mayoría a favor del cambio" e "igualdad para todos", coreando en hebreo "con colaboración e igualdad, estamos reemplazando al Gobierno. También se ha reclamado en árabe la "paz, libertad y justicia social", según ha recogido el diario israelí 'The Times of Israel'.

También se han celebrado manifestaciones en Jerusalén, Haifa y el norte de Israel, pero con menor envergadura.

Al mismo tiempo, unos 200 partidarios del primer ministro Netanyahu se han congregado en una zona diferente en Jerusalén para denunciar que los partidos árabes "robaron las elecciones del martes". Los manifestantes han coreado consignas como "Estado judío" o "terroristas a Gaza, no al Gobierno", además de cánticos racistas.

En este sentido, los manifestantes pro Netanyahu han acusado al partido de mayoría árabe, Raam, y la Lista Conjunta de "apoyar al terrorismo" y han afirmado que esta manifestación ha sido el primer acto de un movimiento de protestas contra un "posible Gobierno que dependa de los partidos árabes".

Los resultados de las elecciones del pasado martes dan por el momento la victoria al Likud, partido al que pertenece Netanyahu, que se habría hecho con 27 escaños, seguido por el bloque opositor encabezado por el antiguo jefe del Ejército Gadi Eisenkot, con 21 escaños. Sin embargo, ninguno de los bloques cuenta con escaños suficientes para tener la mayoría de la Cámara, lo que deja la llave en manos de los partidos árabes o de una alianza derechista que excluya a los ultraortodoxos.