Los 27 y la Eurocámara fijan posiciones para endurecer la lucha antidroga con más control de precursores de diseño

Archivo - Droga intervenida en un alijo en la playa Cala Arena de Algeciras. - AGENCIA TRIBUTARIA - Archivo

BRUSELAS 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consejo (gobiernos) y el Parlamento Europeo han fijado este miércoles las claves de sus respectivas posiciones negociadoras de cara a la reforma para endurecer la lucha contra la droga con medidas que endurezcan el control sobre los precursores de diseño, sustancias químicas utilizadas para crear drogas ilegales y que apenas tienen usos considerados legítimos en materia de investigación e innovación.

Los Veintisiete han adoptado este mismo miércoles su mandato, mientras que el de la Eurocámara se confirmará la próxima semana si no se presentan objeciones en la sesión plenaria, lo que permitirá entonces que arranquen formalmente las negociaciones entre los dos colegisladores.

Del lado de las capitales, los negociadores defenderán que las empresas extracomunitarias que quieran vender precursores legales en el Mercado Interior deban designar a un único representante en la UE que obtendrá en su nombre las licencias de comercialización y asumirá la plena responsabilidad de los requisitos fijados por la Unión.

También piden un sistema informático único y centralizado para los datos de importación preliminares que esté vinculado con el nuevo centro de datos aduaneros de la UE, así como aclarar las definiciones de precursores y añadir nuevos si los hay para evitar que marcos fragmentados lleven a los Estados miembro, con distintas definiciones, a dar un trato desigual a ciertos productos.

Los eurodiputados, por su parte, defienden la prohibición de sustancias diseñadas para eludir los controles de drogas si hay excepciones para el campo de la investigación y respaldan que haya plataformas de comercio online para verificar a los vendedores y suprimir los anuncios que no cumplan con las normas establecidas en la UE.

Los negociadores de la Eurocámara pedirán también que se deben notificar las transacciones sospechosas y los robos que involucren precursores de drogas no incluidos en la lista, al tiempo que abogan por que la investigación y la innovación estén protegidas mediante exenciones y tarifas reducidas.