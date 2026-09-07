El 64% de los alemanes se muestra "preocupado" por la victoria de AfD en Sajonia-Anhalt

Manifestación contra AfD en Berlín - Europa Press/Contacto/Michael Kuenne

MADRID 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

El 64% de los alemanes está "preocupado" por la clara victoria lograda por el partido de extrema derecha Alternativa para Alemania (AfD) en las elecciones regionales del domingo en el estado de Sajonia-Anhalt, según una encuesta publicada este lunes.

Un 24% ha afirmado sentirse "contento" por el resultado de los comicios y el 45% cree que el candidato de AfD, Ulrich Sigmund, debería ser elegido ministro presidente del estado de Sajonia-Anhalt, según el estudio elaborado por Ifratest Dimap para la televisión pública alemana ARD. Además, el 51% cree que el resto de partidos debería tener más en cuenta a AfD en sus políticas.

El domingo, tras conocerse las encuestas a pie de urna que daban una clara victoria a AfD, aunque sin mayoría absoluta, miles de personas salieron a la calle en varias ciudades alemanas para protestar contra el partido de extrema derecha, preludio de la manifestación celebrada este lunes en la Puerta de Brandeburgo, donde unas 5.000 personas, según la Policía, 14.000, según los convocantes, se han concentrado en repulsa a la formación ultraderechista.

La manifestación se ha desarrollado sin incidentes y con la participación de personalidades como la activista climática Luisa Neubauer y políticos de partidos como La Izquierda o Los Verdes, incluidos los candidatos de estas formaciones a las elecciones del estado de Berlín previstas para el 20 de septiembre.

En la protesta se han exhibido pancartas con lemas como "El fascismo no es una alternativa" o "¡Paremos a los nazis de AfD! Fuera el racismo y los recortes sociales". Además se han coreado consignas como "¡Todos juntos contra el fascismo!".

También se han celebrado concentraciones contra AfD en otros puntos de Alemania como Essen, Mecklemburgo-Pomerania Occidental o Postdam.

Asimismo hay elecciones el 20 de septiembre en Mecklemburgo-Pomerania Occidental, cuya ministra presidenta, Manuela Schwesig, del Partido Socialdemócrata de Alemania (SPD), ha apelado a "frenar juntos las fantasías de poder de AfD". "Mecklemburgo-Pomerania Occidental no es Sajonia-Anhalt (...). AfD no va a hacerse con nuestra casa", ha afirmado.

Mientras, desde el partido de La Izquierda han exigido un giro radical a las políticas de recorte social del Gobierno de la Unión Demócrata Cristiana (CDU) del canciller Friedrich Merz. "Si la CDU no detiene el desmantelamiento social, será el enterrador de la democracia", ha declarado el portavoz del partido en el Parlamento federal, Soeren Pellmann. "Nunca se había gastado tanto dinero en armamento. Nunca antes se había gastado tan poco en nuestro futuro ecológico y social", ha añadido.