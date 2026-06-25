Aagesen traslada su solidaridad con los afectados por los terremotos en Venezuela

1099282.1.260.149.20260625104540 Archivo - La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, ofrece declaraciones a los medios tras una reunión con agentes del sector gasista y del sector petrolero, a 20 de abril de 2026, en Madrid (Es - Isa Saiz - Europa Press - Archivo

BRUSELAS 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, ha trasladado este jueves su solidaridad con las víctimas de los terremotos registrados en Venezuela esta madrugada y ha expresado el apoyo de España y del conjunto de Europa a los afectados.

"Todos los europeos, todos los españoles estamos consternados por las noticias que nos llegan desde Venezuela. Todo nuestro cariño, toda nuestra solidaridad con todos los afectados, con todos los familiares por este desastre", ha afirmado Aagesen a su llegada al Consejo de Medio Ambiente de la UE, en Luxemburgo.

Las declaraciones de la ministra se suman al mensaje trasladado horas antes por el Gobierno, que ha expresado su solidaridad con el "pueblo hermano venezolano", ha informado de que la Embajada y el Consulado de España en Caracas permanecen "plenamente operativos" y ha mostrado su disposición a enviar "toda la ayuda de emergencia necesaria" en función de las necesidades que trasladen las autoridades venezolanas.

El último balance oficial eleva a al menos 32 los fallecidos y a más de 700 los heridos a causa del doble terremoto de magnitud 7,2 y 7,5 en la escala Richter que sacudió el norte de Venezuela, aunque las cifras no incluyen todavía las víctimas del estado de La Guaira, declarado "zona de desastre" por el colapso de decenas de edificios.