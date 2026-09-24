Abbas denuncia la inacción de la comunidad internacional y se pregunta "a qué espera" para ayudar a los palestinos

Mahmud Abbas, presidente de la Autoridad Palestina, participa en la Asamblea General de la ONU por videoconferencia - ONU

El líder palestino lamenta que por segundo año EEUU haya denegado los permisos para poder viajar hasta la sede de Naciones Unidas

Abbas insiste en la solución de dos Estados y en la convivencia pacífica entre Palestina e Israel

MADRID, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abbas, se ha dirigido este jueves por videoconferencia a la Asamblea General de la ONU por un año más, debido a las restricciones de Estados Unidos, y ha denunciado el "plan colonial maligno" que Israel ejecuta con la connivencia de la comunidad internacional. "¿A qué está esperando para proteger al pueblo palestino?", se ha preguntado.

Abbas ha comenzado su intervención lamentando que por segundo año consecutivo Washington haya impedido la presencia de la delegación palestina en la sede de Naciones Unidas y ha recordado que denegarles el acceso "constituye una violación de la obligación de Estados Unidos como país anfitrión".

"El pueblo palestino afronta uno de los momentos más peligrosos de su historia", ha expresado Abbas, denunciando que "la guerra genocida" de Israel en la Franja de Gaza "ha creado una catástrofe humanitaria sin precedentes", mientras que en Cisjordania el "terrorismo de los colonos" no para de escalar.

Abbas ha remarcado que durante años han estado alertando a Naciones Unidas y al Consejo de Seguridad de lo que ocurre en los territorios palestinos sin que ello haya servido para detener las políticas de Israel, que ya no solo ponen en riesgo una solución pacífica, sino la misma existencia del pueblo palestino.

"No son incidentes aislados, sino un plan colonial maligno, cuyo objetivo es hacer imposible la vida de los palestinos en su tierra (...) No permitan que bandas terroristas protegidas por las fuerzas de ocupación israelíes quemen hogares de palestinos cuando están durmiendo (...) No permitan que nuestros niños vivan bajo el yugo del miedo y la amenaza", ha instado Abbas.

"¿Cuánto tiempo más permanecerán en silencio algunos Estados ante las actuaciones de Israel? (...) ¿A qué está esperando la comunidad internacional para proteger al pueblo palestino, garantizando su presencia continua en sus tierras, poniendo fin a la ocupación israelí y aplicando la solución de los dos Estados conforme a la legitimidad internacional?", se ha preguntado el líder palestino.

Abbas ha lamentado que una vez más ninguna de las nuevas iniciativas que se han presentado, incluido el plan de paz del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, han tenido éxito. "Los asesinatos y agresiones israelíes siguen cobrándose vidas de mujeres, niños y hombres palestinos en Gaza", ha apuntado.

De igual manera, ha denunciado otras acciones de Israel como los ataques a los centros de Naciones Unidas en los territorios palestinos, a templos como la Mezquita de Al Aqsa, o la Iglesia del Santo Sepulcro en Jerusalén, así como los planes de ocupación del Gobierno de Bejamin Netanyahu a costa de Cisjordania y la incautación de fondos por valor de 6.000 millones de dólares.

A pesar de las críticas a la comunidad internacional, Abbas ha tenido palabras de reconocimiento para aquellos que de alguna manera han colaborado con la causa palestina, han sancionado las acciones de Israel y han venido apostando por la solución de dos Estados, una idea en la que él ha insistido en su alocución.

Así, y a pesar de todo por lo que ha venido pasando el pueblo palestino, Abbas ha defendido la idea de dos Estados que convivan de manera pacífica. "Queremos seguridad y paz para todos", ha subrayado. "Nuestra visión de paz está clara. Un pueblo palestino que permanezca en su propia tierra, que decida su propio futuro. Un Estado palestino junto al Estado de Israel", ha expresado.

"Rechazamos la violencia contra civiles por parte de quien sea. Rechazamos el terrorismo y el extremismo en todas sus formas. Luchamos contra el antisemitismo, el racismo y el odio. Y creemos en una cultura de paz, diálogo y convivencia", ha remarcado el presidente de la Autoridad Palestina.

No obstante, Abbas ha remarcado que el pueblo palestino "no aceptará el desplazamiento" y "permanecerá en sus tierras". De igual forma ha defendido el derecho a poder decidir por ellos mismos. "Tenemos nuestro propio proyecto nacional", ha dicho, reclamando de nuevo a Naciones Unidas la "plena membresía" en la organización.