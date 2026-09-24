Mueren dos palestinos en nuevos ataques de Israel contra Gaza pese al acuerdo de alto el fuego

Una vista de una zona de la ciudad de Gaza afectada por los bombardeos del Ejército de Israel (archivo) - Bilal Osama / Zuma Press / Europa Press

MADRID, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

Al menos dos palestinos han muerto este jueves a causa de nuevos ataques ejecutados por el Ejército de Israel contra diversos puntos de la Franja de Gaza, a pesar del alto el fuego pactado en octubre de 2025 al hilo de la propuesta presentada por Estados Unidos para el futuro del territorio costero.

Fuentes locales citadas por la agencia palestina de noticias WAFA han indicado que un hombre ha muerto tras ser tiroteado por las fuerzas israelíes en la localidad de Al Zahra (centro), mientras que una segunda persona ha muerto por un bombardeo contra un vehículo cerca de un hospital en Al Zauaida, también en el centro del enclave.

El Ejército israelí, que no se ha pronunciado por ahora sobre estos ataques, ha anunciado durante la jornada el asesinato de un "comandante" del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) implicado en el cautiverio de siete israelíes que fueron secuestrados durante los ataques del 7 de octubre de 2023.

Así, ha especificado que el hombre, identificado como Mahmud Abdelfatá Auad, murió en un bombardeo ejecutado el fin de semana contra la ciudad de Gaza. "Las tropas de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) siguen desplegadas en el área, en línea con el acuerdo, y seguirán actuando para eliminar cualquier amenaza inminente", ha agregado.

Por su parte, el Ministerio de Sanidad gazatí ha indicado que durante el último día se han confirmado cinco muertos y 35 heridos, lo que eleva los totales desde la entrada en vigor del alto el fuego a 1.408 "mártires" y 4.916 heridos. Además, 834 cuerpos han sido recuperados de zonas de las que se retiraron las tropas israelíes al hilo del citado acuerdo.

Asimismo, ha señalado en un comunicado en redes sociales que desde el inicio de la ofensiva lanzada por Israel tras los ataques del 7 de octubre de 2023 --que dejaron unos 1.200 muertos y cerca de 250 secuestrados, según el balance oficial de las autoridades israelíes-- se han registrado 73.928 muertos y 175.030 heridos en el enclave palestino.