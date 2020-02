Abbas pide conversaciones con Israel con mediación del Cuarteto para lograr "una paz justa"

Publicado 11/02/2020 18:20:29 CET

Dice que el 'acuerdo del siglo' "viola la legitimidad internacional" y pide a Trump que "sea justo" Israel responde que "está claro que a Abbas no le interesa la paz"

MADRID, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abbas, ha expresado este martes su rechazo al 'acuerdo del siglo' y ha abogado por la apertura de un proceso de conversaciones con mediación del Cuarteto para lograr "una paz justa", antes de recalcar que la propuesta de Estados Unidos "viola la legitimidad internacional" y "anula" los derechos de los palestinos.

"He venido en nombre de trece millones de palestinos para pedir una paz justa, eso es todo", ha dicho, en la apertura de sus declaraciones ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, donde ha incidido en que "el rechazo a este plan es resultado de los pasos unilaterales" por parte de Estados Unidos e Israel.

Abbas ha resaltado que la propuesta "legitima lo que es ilegal", antes de agregar que se trata de "un plan preventivo israelí-estadounidense para poner fin a la cuestión de Palestina".

"Fue rechazado por nosotros porque considera que Jerusalén Este ya no está bajo soberanía del Estado de Palestina. Eso en sí mismo es suficiente para nosotros para rechazar el plan", ha insistido, al tiempo que ha recordado que "deja Palestina fragmentada y sin ningún control de su tierra, aire y mar".

"Pone fin a la cuestión de los refugiados palestinos. Pone fin a todas las bases para un plan de paz. Supone rechazar todos los acuerdos y obligaciones para establecer dos estados en las fronteras de 1967", ha enumerado.

Por ello, ha argumentado que "este plan no traerá paz ni estabilidad a la región" y ha resaltado que las autoridades palestinas "harán frente a su aplicación sobre el terreno". Así, ha criticado que la propuesta de Estado palestino "es como un queso suizo".

"¿Quién de ustedes aceptaría un Estado así y condiciones similares?", se ha preguntado Abbas, quien ha explicado que "supone un ahondamiento de la ocupación, de la anexión por la fuerza militar y refuerza el régimen de Apartheid".

"Este plan premia a la ocupación, en lugar de hacer que rinda cuentas por todos los crímenes que ha cometido contra nuestro pueblo y nuestra tierra", ha criticado.

Abbas ha sostenido que "la paz entre israelíes y palestinos aún es posible", antes de reiterar que Palestina no aceptará a Estados Unidos como único mediador en el proceso de paz con Israel.

PIDE A TRUMP "QUE SEA JUSTO"

En este sentido, ha desvelado que abordó con el presidente estadounidense, Donald Trump, "los asuntos de estatus final". "Hablamos muchas veces sobre la legitimidad internacional, la solución de dos estados, y dijo que sí", ha asegurado.

De esta forma, ha agregado que "le sorprendió" cuando Estados Unidos cerró las oficinas de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP) en Washington, declaró Jerusalén como la capital de Israel y cortó su financiación a la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA).

"No sé quién le dio este consejo inaceptable. Sé que Trump no es así. El presidente Trump con el que me reuní no es así", ha lamentado, antes de pedir al presidente estadounidense que "sea justo" y "apoye la aplicación de las resoluciones internacionales para tener una verdadera oportunidad para la paz entre israelíes y palestinos".

"Si hay paz entre nosotros y el pueblo israelí, será la forma de paz más bella y habrá las mejores relaciones entre israelíes y palestinos. Dadnos la oportunidad de alcanzar la paz", ha solicitado.

En esta línea, Abbas ha recalcado que "si se impone la paz, no durará". "En este momento difícil, y antes de que sea demasiado tarde, quiero decir a Trump que la propuesta de paz no puede lograr la paz y la seguridad, dado que cancela la legitimidad internacional", ha indicado.

Por ello, ha denunciado que Israel "está socavando los esfuerzos internacionales" para lograr la paz y ha agregado que "los gobiernos israelíes y los colonos han intentado destruir cada oportunidad para la paz".

Abbas ha insistido además en que la comunidad internacional "puede elegir la resolución (del Consejo de Seguridad) que quiera" y las autoridades palestinas "la aplicarán sobre el terreno".

"EXTIENDO LA MANO PARA LA PAZ"

"Extiendo nuevamente la mano para la paz, antes de que perdamos esta oportunidad final. Espero encontrar un socio real en Israel. Todo el que crea en la paz en Israel es bienvenido a unirse a nosotros para lograr una paz que dé frutos para palestinos e israelíes", ha reiterado.

De esta forma, el mandatario palestino ha sostenido que la población "no puede seguir tolerando esta ocupación" y ha advertido de que "la situación puede implosionar en cualquier momento".

"Necesitamos renovada esperanza. No nos quitéis la esperanza", ha señalado, al tiempo que ha subrayado que "cada vez que mira el mapa" del Estado de Palestina contemplado por la propuesta de Trump "pierde la esperanza".

"¿Es esto lo que merece el pueblo palestino?", se ha preguntado. "Estábamos aquí, ¿cómo hemos llegado a este punto, a estas islas interiores?", ha insistido. "La ocupación militar no garantizará la seguridad", ha insistido.

Por ello, ha reiterado que está dispuesto a "iniciar negociaciones si hay un socio en Israel dispuesto para la paz, para las negociaciones bajo el patrocinio del Cuarteto y según los parámetros acordados internacionalmente".

"Nuestro pueblo no se rendirá, seguiremos pidiendo nuestros derechos. No nos rendiremos ante la ocupación, independientemente de los sacrificios", ha manifestado. "No recurriremos a la violencia ni al terrorismo. Lucharemos con medios pacíficos", ha remachado.

ISRAEL CARGA CONTRA ABBAS

Por su parte, el representante de Israel ante Naciones Unidas, Danny Danon, ha resaltado que "está claro que a Abbas no le interesa la paz" y le ha acusado de "estar bien versado en el arte del doble discurso".

"El pueblo palestino merece un líder como (el expresidente egipcio) Anuar Sadat, como (el fallecido rey jordano) Husein, un líder comprometido con la paz. Abbas no es ese líder", ha defendido.

Así, ha manifestado que, a pesar de sus declaraciones a favor de la paz, Abbas "sigue comprometido con la incitación y anima a los palestinos a recurrir a la violencia contra israelíes".

Por ello, ha resaltado que la postura de Abbas revela que las autoridades palestinas "no creen en la causa de la paz" y ha dicho que es una postura adoptada "antes" de que Trump desvelara su propuesta.

"Abbas se estaba preparando para venir ante la ONU incluso sin ver la propuesta", ha criticado, antes de agregar que Israel está dispuesto a iniciar conversaciones de paz con los palestinos.

GUTERRES PIDE "DIÁLOGO" Y "RECONCILIACIÓN"

El secretario general de la ONU, António Guterres, ha expresado además su "preocupación" por las "crecientes tensiones e inestabilidad en todo el mundo, particularmente en Oriente Próximo".

"Este contexto volátil subraya la necesidad de lograr una solución política al conflicto israelí-palestino, que ha durado demasiado y que sigue siendo crucial para una paz sostenible en Oriente Próximo", ha sostenido.

Así, ha mostrado su disposición a "apoyar a las partes en sus esfuerzos para lograr la solución de dos estados" y ha reiterado que la postura de la ONU "está definida" por las resoluciones del organismo.

Guterres ha recordado que ello implica "la visión de dos estados viviendo juntos en paz y seguridad dentro de unas fronteras reconocidas, según las fronteras de 1967". "Es momento para el diálogo, para la reconciliación y la razón", ha zanjado.

Durante la jornada, decenas de miles de palestinos se han manifestado en Cisjordania y Gaza para rechazar el 'acuerdo del siglo', que el primer ministro palestino, Mohamad Shtayé, ha descrito como "el acuerdo de la vergüenza" durante una protesta en Ramala, según la agencia WAFA.