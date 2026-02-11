Abbas pide a EEUU "acciones decisivas" para frenar la anexión de Cisjordania por parte de Israel

Archivo - El presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abbas, en una imagen de archivo. - Jonathan Brady/PA Wire/dpa - Archivo

MADRID, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abbas, ha pedido este miércoles a Estados Unidos y la comunidad internacional adoptar "acciones decisivas" frente a los planes de anexión de Israel sobre Cisjordania, una cuestión que "socava" el plan de paz del presidente estadounidense, Donald Trump, para el enclave palestino.

Así se ha pronunciado durante una rueda de prensa dada junto al primer ministro noruego, Jonas Gahr Store, con el que se ha reunido en Oslo, la capital de Noruega. Allí ha denunciado que esto supone una "violación del Derecho Internacional, de la solución de dos Estados y de las instituciones del Estado palestino", según un comunicado.

Abbas, que ha dado las gracias a las autoridades noruegas por sus "principios y su coraje", además de por el reconocimiento del Estado de Palestina, ha criticado duramente la aprobación por parte del gabinete de seguridad israelí de una reforma de la administración de Cisjordania.

"Esto va encaminado a profundizar la anexión de tierras palestinas, expandir asentamientos y dañar la ciudad de Hebrón", ha afirmado, al tiempo que ha denunciado el "terrorismo de los colonos" y el "bloqueo de fondos palestinos", que exceden los 4.000 millones de dólares (3.300 millones de euros).

En virtud de los Acuerdos de Oslo de 1993, Israel recauda los impuestos y derechos de aduana que gravan las mercancías importadas a los Territorios Palestinos Ocupados antes de derivarlos a la Autoridad Palestina, si bien a menudo son retenidos por las autoridades israelíes.

"Estas graves violaciones requieren medidas decisivas por parte de la Administración estadounidense y de la comunidad internacional al completo", ha afirmado Abbas, que ha instado también a los países europeos a "poner fin a esta anexión" para "preservar la credibilidad en un sistema internacional basado en el respeto al Derecho Internacional y la Carta de la ONU".

El presidente palestino también ha abogado por lograr "la unidad del territorio palestino" y ha rechazado cualquier plan para "separar la Franja de Gaza de Cisjordania". En este sentido, ha subrayado la necesidad de "una retirada israelí completa de la Franja para que el Gobierno palestino pueda ejercer sus responsabilidades en todo el territorio palestino".

"También pedimos a Noruega, la Unión Europea, Estados Unidos y todos sus socios internacionales que ejerzan una mayor presión sobre Israel para que ponga fin a su guerra financiera y pare de retener de forma ilegal los fondos obtenidos de los ingresos fiscales palestinos, que limitan la capacidad del Gobierno a la hora de cumplir sus obligaciones para con el pueblo palestino", ha remachado.