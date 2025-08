Abbott pide al Supremo de Texas el acta del líder demócrata por salir del estado para conservar el mapa electoral

Gene Wu defiende que su deber es no participar en la imposición de "un mapa racista y manipulado"

MADRID, 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

El gobernador del estado de Texas, Greg Abbott, ha registrado una solicitud ante el Tribunal Supremo del estado para que destituya al líder de la bancada demócrata en la Cámara de Representantes tejana, Gene Wu, por "renunciar abiertamente a su mandato" al salir del estado el domingo junto a unos 50 parlamentarios de su partido para impedir una votación que modificaría el mapa electoral, permitiendo a los republicanos obtener cinco escaños más en las elecciones legislativas de 2026.

"El representante Wu ha renunciado abiertamente a sus mandatos constitucionales al huir del estado de Texas para romper el quórum, obstruir los procedimientos legislativos y paralizar la Cámara de Representantes de Texas", reza la demanda, a la que ha tenido acceso Europa Press. "El deber principal de un legislador es asistir y participar en las sesiones legislativas (...), la asistencia no es opcional, sino una obligación constitucional afirmativa", agrega.

De este modo, Abbott ha argumentado que "huir del estado durante una sesión constitucionalmente obligatoria, no por una causa legítima, sino con el propósito específico de socavar la capacidad de funcionamiento de la legislatura, constituye una violación flagrante del juramento de Wu y es un abandono intencionado de su deber constitucional".

En fiscal general del estado, Ken Paxton, también ha enviado una misiva al Tribunal Supremo de Texas, afirmando que, si bien "aprecia la pasión del gobernador", la jurisprudencia "es clara" y que un procedimiento así "sólo puede ser iniciado por el fiscal".

De esta forma, ha anunciado que "si los miembros ausentes no cumplen con la fecha límite del presidente (de la Cámara de Representantes tejana), tiene la intención de recurrir a todos los recursos judiciales disponibles (...) para declarar vacantes los cargos de los legisladores ausentes por abandono".

El presidente del órgano legislativo de Texas, Dustin Burrows, ha fijado en este viernes la fecha límite para que los congresistas demócratas regresen al estado, ocupen sus escaños y restablezcan el quórum antes de la polémica votación.

WU DENUNCIA QUE ABBOT QUIERA "IMPONER UN MAPA RACISTA Y MANIPULADO"

Por su parte, Wu ha defendido que su cargo "pertenece a los habitantes del distrito 137 de la Cámara", no a Abbott, y su juramento es "a la Constitución, no a la agenda de un político". "Cuando un gobernador conspira con un presidente desacreditado para imponer un mapa racista y manipulado, mi deber constitucional es no participar voluntariamente", ha alegado en un comunicado recogido por la delegación de la cadena CBS en Austin, Texas.

"Negar al gobernador el quórum no fue un abandono de mi cargo, sino el cumplimiento de mi juramento. Incapaz de defender su agenda corrupta por sus méritos, Greg Abbott ahora busca desesperadamente silenciar mi disidencia destituyendo a un funcionario debidamente elegido", ha argumentado el demócrata.

Para Wu, el gobernador tejano "ha fallado al pueblo de Texas y está utilizando los tribunales para castigar a quienes se negaron a fracasar con (él)". "Mi propósito ha sido claro desde el principio: servir a mis electores y luchar por lo que es justo, sin importar el coste. Descubrirá que mi compromiso con el pueblo de Texas es inquebrantable", ha añadido.