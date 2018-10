Abierta en Francia una nueva investigación contra el líder izquierdista Jean-Luc Mélenchon por supuesta intimidación

Publicado 17/10/2018 21:24:47 CET

El líder izquierdista francés Jean-Luc Mélenchon es objeto de una nueva investigación por supuesta intimidación, poco después de la apertura de una pesquisa anticorrupción que llevó al registro de su vivienda y la sede de su partido, Francia Insumisa.

Mélenchon fue grabado el lunes gritando y empujando a un oficial anticorrupción durante el registro en la sede de su formación. "Aléjate de mi camino y déjame abrir la puerta. Soy la República, soy yo el que es miembro del Parlamento", dijo al agente.

El político y varios de sus seguidores lograron finalmente entrar en la sala, donde hubo varios empujones entre un policía y una persona no identificada.

La oficina de la Fiscalía de París ha desvelado que Mélenchon está siendo investigado por intimidación a un miembro de la judicatura y por violencia contra funcionarios públicos.

La nueva pesquisa se suma a otras dos investigaciones en torno a financiación, una sobre el presunto uso de fondos del Parlamento Europeo para pagar a empleados del partido y otro sobre la financiación de su campaña a la Presidencia en 2017.

Mélenchon informó del registro en su vivienda mediante un vídeo en directo retransmitido en su cuenta de la red social Facebook, denunciando que también se estaban produciendo registros a antiguos colaboradores y en la sede del Partido de Izquierda, del que es miembro, y de Francia Insumisa.

El líder izquierdista denunció que la operación se produjo coincidiendo con el nombramiento del nuevo ministro de Interior, Christophe Castaner, y llamó a sus seguidores a manifestarse frente a la sede de Francia Insumisa.

Hasta ese lugar se trasladó el propio Mélenchon, que increpó a los agentes recordándoles que es parlamentario y reclamando su derecho a entrar en la sede. "No somos delincuentes", sostuvo.

En su opinión, los registros "están destinados a asustarnos". "Es una operación de policía política", dijo, dejando claro que no cederá a las intimidaciones. "Somos personas honestas y no tenemos miedo", insistió, ofreciéndose a dar a conocer todo lo relativo a sus cuentas de campaña. "No hay ningún caso, solo una voluntad de mancillar", recalcó.

En un comunicado, su partido sostuvo que las cuentas de campaña fueron validadas el pasado febrero por la comisión nacional de cuentas "sin ninguna irregularidad". "No ocurrió lo mismo con las de Emmanuel Macron (el presidente del país), en las que se detectaron irregularidades", resaltó.

Tras poner en tela de juicio las acusaciones en su contra durante una sesión parlamentaria a última hora del martes, Mélenchon se preguntó "¿sigue habiendo Estado de Derecho?" e interpeló a los demás parlamentarios. "Ahora gritáis pero no os dais cuenta: esto ya no es justicia, esto ya no es Policía", afirmó.

El primer ministro, Edouard Philippe, presente en la sesión de preguntas al Gobierno, replicó a Mélenchon amparándose en la separación de poderes. "Me corresponde, como primer ministro (...) hacer prevalecer en toda circunstancia la independencia de la justicia", afirmó.

Una independencia, añadió, que "impide que se den instrucciones individuales al fiscal, que hace que las decisiones del fiscal estén sometidas al control de un juez", igualmente independiente.

"Si quiere llevar el debate al terreno político de la independencia judicial, coincidamos en que es un debate político, pero en el cumplimiento de los procedimientos judiciales, la justicia es evidentemente independiente y nos corresponde hacer prevalecer el principio de independencia", zanjó el primer ministro.