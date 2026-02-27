El abogado de Maduro pide que se desestime el caso ante los obstáculos del Tesoro para el pago de su defensa

Archivo - El abogado de Nicolás Maduro, Barry Pollack, en una imagen de archivo - Yui Mok/PA Wire/dpa - Archivo

MADRID 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

La defensa legal del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, a juicio en un tribunal de Nueva York por cargos relacionados con el narcotráfico, ha solicitado este jueves a un juez federal que desestime el caso en su contra ante los impedimentos de la Administración de Donald Trump para que el Gobierno de Venezuela pague los gastos de representación legal del mandatario.

Así lo ha solicitado el abogado Barry Pollack en un documento judicial del que se ha hecho eco 'The Washington Post' y que ha registrado un día después de informar al magistrado de la conducta de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro, que ha evitado otorgar una licencia sobre las sanciones impuestas al país caribeño para que su Gobierno pueda pagar la representación legal del dirigente, pese al levantamiento de restricciones que está llevando a cabo en otros ámbitos, especialmente el energético.

"Maduro, quien carece de fondos propios para contratar a un abogado, está siendo privado de su derecho constitucional a un abogado de su elección", ha subrayado Pollack en la misma moción presentada ante un tribunal federal de Manhattan en la que ha instado al juez federal de distrito Alvin Hellerstein a desestimar el caso.

El abogado del mandatario capturado por Estados Unidos ha reiterado de este modo los argumentos que presentó en la víspera en una carta al juez Hellerstein en la que señalaba la renuencia de la OFAC a facilitar que Caracas se hiciera cargo de las cotas legales de Maduro, pese a que sí lo ha permitido en el caso de su también capturada esposa, Cilia Flores, y a que así lo establece la legislación venezolana.

De hecho, la entidad dependiente del Tesoro llegó a otorgar las correspondientes licencias a ambos, pero, en el caso del dirigente, terminó por modificarla menos de tres horas después, dejando una versión modificada no autoriza el cobro de costas de defensa por parte del Gobierno de Venezuela.

Por ello, y en línea con sus argumentos este viernes, Pollack alegó que "la OFAC está interfiriendo con la capacidad de Maduro de contratar un abogado y, por lo tanto, con su derecho, conforme a la Sexta Enmienda, a un abogado de su elección", señalando también el contraste con las licencias que la oficina ha facilitado en las últimas semanas a ciudadanos estadounidenses para poder realizar transacciones comerciales con el Gobierno de Venezuela o entidades estatales venezolanas.

Nicolás Maduro fue capturado junto a Cilia Flores el pasado 3 de enero en una incursión militar estadounidense que dejó más de un centenar de muertos y tras la que el mandatario y la primera dama fueron trasladados y encarcelados en Nueva York. El dirigente, que está acusado de cargos relacionados con el narcotráfico, se declaró no culpable ante un tribunal federal de la ciudad, mientras que el Ministerio de Exteriores venezolano ha pedido esta semana la liberación de ambos, en unas declaraciones en las que su titular, Yván Gil, ha defendido a Maduro como "presidente constitucional" del país.