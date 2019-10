El abogado de Trump pidió al fiscal varias veces que investigara a Biden y este se negó por falta de pruebas

Publicado 30/09/2019 11:55:45 CET

Lutsenko dijo a Giuliani que no había pruebas y que las investigaciones deben impulsarlas los fiscales y no los "presidentes"

WASHINGTON, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

Yuri Lutsenko, el anterior fiscal general ucraniano, ha asegurado que Rudolph Giuliani --el abogado personal del presidente de Estados Unidos, Donald Trump-- le solicitó en varias ocasiones que investigara a Hunter Biden, el hijo del exvicepresidente estadounidense Joe Biden, y que se negó porque no había pruebas en su contra, por lo que le instó a que fueran las agencias de seguridad norteamericanas las que investigaran el tema.

En una entrevista concedida al diario 'Los Angeles Times', Lutsenko ha insistido en que, durante su mandato, no encontró pruebas de irregularidades cometidas por Hunter Biden o por Joe Biden y que trasladó ese extremo a Giuliani.

En concreto, le comentó que estaría encantado de cooperar con el FBI o con otras agencias estadounidenses si ponían en marcha su propia investigación sobre los Biden pero dejó claro que ninguno de los dos había incumplido ninguna ley ucraniana.

Lutsenko, que fue cesado en agosto por el actual presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha insistido en que emplazó a Giuliani a acudir a los tribunales si tenía pruebas de sus acusaciones y le dijo que no utilizara a Ucrania para llevar a cabo una venganza política que podría afectar a las elecciones presidenciales de Estados Unidos.

"NO PODÍA INICIAR UNA INVESTIGACIÓN POR INTERESES DE UN ALTO CARGO"

"Le dije: "Llevemos esto por medio de fiscales, no por medio de presidentes", ha dicho el exfiscal general ucraniano. "Le dije que no podía iniciar una investigación solo por los intereses de un alto cargo estadounidense", ha afirmado.

Lutsenko ha contado que se reunió en persona en dos ocasiones con Giuliani y que tuvo numerosas conversaciones con él por teléfono. Además, ha descrito al abogado personal de Trump como una persona obsesionada con las posibles irregularidades de Biden o su hijo Hunter. Tanto Hunter Biden como Joe Biden han negado que cometieran irregularidades y no se han presentado pruebas de que hubieran incumplido las leyes estadounidenses.

Lutsenko le comentó a Giuliani que el cargo de Hunter Biden en la empresa gasística ucraniana Burisma podría tener "indicios" de ser un "conflicto de intereses", pero le dejó claro que no era algo ilegal.

El relato de Lutsenko tiene importancia en el marco de la polémica llamada de Trump al presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, porque desde algunos sectores conservadores se ha apuntado a que fue este fiscal el que impulsó las sospechas sobre la actividad Hunter Biden.

Estando todavía en el cargo, Lutsenko se quejó de la actuación de la embajadora de Estados Unidos en Kiev, Marie Yovanovitch, que en mayo fue cesada por el Gobierno estadounidense porque la Casa Blanca consideró que no era suficientemente leal al presidente Trump.

Yovanovitch emplazó en varias ocasiones al Gobierno de Ucrania y a la Fiscalía General para que investigaran con mayor firmeza y eficacia los casos de corrupción. Sin embargo, la Casa Blanca estimó que no era leal a Trump y se convirtió en el foco de las críticas de líderes conservadores, especialmente el abogado Giuliani.

Yovanovitch, una diplomática de carrera, ha sido llamada a declarar con otros cuatro altos cargos del Departamento de Estado en el marco de la investigación del proceso de destitución parlamentaria (impeachment) impulsada por los demócratas en la Cámara de Representantes.

Entre los citados a comparecer también figura Kurt Volker, el exenviado especial de Estados Unidos para Ucrania, que dimitió el viernes después de que la denuncia de un funcionario contra Trump pusiera de manifiesto que organizó los contactos del abogado personal del presidente con autoridades ucranianas.

Lutsenko ha señalado que Giuliani volvió a contactar con él cuando fue elegido presidente Volodimir Zelenksi para saber si el nuevo mandatario estaría más dispuesto a cooperar para impulsar la investigación sobre el hijo de Biden. Lutsenko fue finalmente cesado en agosto, días después de la llamada de Trump a Zelenski, en la que, entre otras cosas, el mandatario ucraniano le aseguró que relevaría al fiscal para poner a uno que fuera "100 por cien" de su confianza.

GIULIANI DEFIENDE QUE ACTUÓ EN NOMBRE DEL DEPARTAMENTO DE ESTADO

A pesar de que solo es el abogado personal de Trump y no un alto cargo del Gobierno de Estados Unidos, Giuliani ha reconocido que ha pedido en varias ocasiones a Ucrania que investigue a los Biden y ha defendido que su actuación ha sido correcta. Giuliani ha llegado a decir que ha actuado en representación del Departamento de Estado, que no se ha pronunciado sobre esa declaración.

"No he hecho esto por mi cuenta. Lo he hecho a petición del Departamento de estado. Tengo un gracias de ellos por haber hecho un buen trabajo", aseguró este domingo Giuliani en una entrevista con la cadena de televisión CBS. Giuliani también comentó que el secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo, "estaba al tanto" de sus gestiones con Ucrania.