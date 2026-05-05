Abogados de los activistas de la flotilla afirman que Israel pedirá prorrogar seis días su detención

Archivo - El activista palestino Said Abukeshek, coordinador de la Global Sumud Flotilla, durante un acto en octubre de 2025 (archivo) - Europa Press/Contacto/Aaron Heredia - Archivo

MADRID, 5 May. (EUROPA PRESS) -

La organización israelí Adalah ha afirmado este martes que las autoridades de Israel reclamarán este martes una extensión durante seis días del periodo de detención de los dos activistas detenidos durante el abordaje la semana pasada de la Global Sumud Flotilla en el mar Mediterráneo y trasladados al país, entre ellos el palestino-español Saif Abukeshek.

"La vista no ha empezado aún, pero el Estado está reclamando una extensión de su detención durante un periodo de seis días", ha dicho Miriam Azem, coordinadora de defensa internacional de Adalah --que se encarga del asesoramiento legal de los activistas de la flotilla, acciones que ha acometido también en situaciones pasadas similares--, en declaraciones concedidas a Europa Press.

Adalah denunció el lunes los "malos tratos" y los "abusos psicológicos" a los que están siendo sometidos Abukeshek y Thiago Ávila, un activista brasileño igualmente detenido por las fuerzas israelíes durante el abordaje de más de 20 barcos cuando se encontraban en aguas internacionales, cerca de la isla griega de Creta.

Las dos abogadas de Adalah que llevan el caso, Hadil Abu Salí y Lubna Tuma, indicaron que Abukeshek y Ávila han entrado ya en su sexto día de huelga de hambre, iniciada en protesta por "su secuestro ilegal". Ávila ha denunciado "haber sido sometido a repetidos interrogatorios de hasta ocho horas de duración" en los que ha sido "amenazado explícitamente" con el "asesinato" y con años de cárcel.

El Gobierno de España ha exigido a Israel la "inmediata liberación" de Abukeshek al considerar que está "ilegalmente detenido". La detención de ambos activistas fue prorrogada el domingo por un periodo de dos días, por lo que en la vista de este martes la corte sopesará los argumentos de las partes para determinar su vuelve a extenderla.

De hecho, el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha retado este mismo martes al Gobierno de Israel a que ponga "encima de la mesa" las pruebas contra Abukeshek para haber llevado a cabo su detención "completamente ilegal", a la vez que ha señalado que las alegaciones que le han trasladado las autoridades israelíes niegan "rotundamente" las acusaciones vertidas contra él.

"No hay ninguna prueba ni ninguna relación sobre lo que las autoridades israelíes dicen", ha insistido el ministro en declaraciones a 'La hora de La 1', recogidas por Europa Press, en las que también ha detallado que Saif está "bien" dentro de las "terribles circunstancias en las que se encuentra". "Ningún agente israelí tiene ninguna jurisdicción en aguas internacionales y exigimos su liberación inmediata. Saif no tendría que estar donde está, en las cárceles de Israel", ha zanjado.