Abren las urnas para unas cruciales elecciones legislativas en Argentina

MADRID, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los colegios electorales de Argentina han abierto ya sus puertas para comenzar unos comicios legislativos que representan una prueba de fuego para el presidente Javier Milei.

Tras meses convulsos para el presidente, los comicios llegan en un momento de creciente vulnerabilidad para el jefe de Estado, que tendrá que hacer frente a la oposición de corte peronista tras haber perdido las elecciones provinciales de Buenos Aires el pasado mes de septiembre.

Aunque su partido, La Libertad Avanza, se encuentra en primer lugar en los sondeos sobre intención de voto con el 37,1 por ciento de los respaldos, de cerca le sigue Fuerza Patria, con el 32,2 por ciento de los apoyos y entre cuyos líderes se encuentran la expresidenta Cristina Fernández y figuras relevantes del peronismo como Axel Kicillof, actual gobernador de la provincia de Buenos Aires.

Cabe destacar en las últimas horas un incidente violento que ha tenido como víctima al diputado nacional y candidato a senador por La Libertad Avanza, Pablo Cervi, asaltado en la ciudad de Neuquén, a pocas horas de la apertura de urnas.

Según fuentes próximas, Cervi se encontraba con su familia cuando un grupo de delincuentes procedieron a agredirlo primero, informa 'Clarín', antes de intentar matarle a tiros, pero el arma pareció quedarse encasquillada.

Cervi ha publicado una imagen de su rostro con una herida en la cabeza, pero su vida no corre peligro.