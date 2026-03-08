Abren las urnas para las elecciones legislativas y primarias de Colombia

Personal del Consejo Nacional Electoral de Colombia (CNE) - CONSEJO NACIONAL ELECTORAL (CNE)

MADRID 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

Este domingo a las 8.00 horas (14.00 horas en la España peninsular) han abierto los centros de votación para las elecciones legislativas y primarias de las presidenciales de Colombia que servirán además para tomar el pulso al apoyo al presidente Gustavo Petro y a su posible sucesor.

El registrador nacional del Estado Civil, Hernán Penagos, ha dado por iniciado el proceso electoral durante un acto celebrado puntualmente en la plaza de Bolívar de Bogotá en el que ha estado presente el presidente Petro, así como los ministros de Interior, Armando Benedetti; el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán o el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Iván Mauricio Lenis.

La jornada por el momento no ha registrado incidentes, aunque anoche la Registraduría informó de la destrucción de urnas y cubículos correspondientes a cuatro mesas de votación en Barranca Vieja, corregimiento de Calamar (Bolívar). "Las autoridades competentes hacen seguimiento a la situación", ha explicado.

Alrededor de 41 millones de colombianos están llamados a votar a los más de 3.000 candidatos que se postulan para formar parte de alguno de los 102 escaños de un Senado y de los 182 de una Cámara de Representantes más atomizados de la región, lo que supondrá todo un reto para el sucesor del presidente Gustavo Petro.

Los colombianos también podrán elegir este domingo entre los tres últimos candidatos a disputar la carrera presidencial hacia Casa Nariño del 31 de mayo, para la cual ya hay confirmados siete aspirantes.

Unas primarias a izquierda y derecha del espectro político, en las que no están, en cambio, los mejor colocados en las encuestas, Iván Cepeda, que aspira a seguir con el proyecto progresista; y el ultraderechista Abelardo de la Espriella.

Sí están la exalcaldesa de Bogotá Claudia López, la mejor colocada para representar a una de las apuestas del centro político; o la periodista Vicky Dávila, referencia de los candidatos de la coalición conservadora La Gran Consulta por Colombia en la que también está la aspirante del uribismo, Paloma Valencia.