Abren las urnas en Hong Kong con una alta afluencia matinal pese a la conmoción por el trágico incendio de Tai Po

MADRID 7 Dic. (EUROPA PRESS) -

Las puertas de más de 600 colegios electorales a lo largo y ancho de Hong Kong han abierto sus puertas a primera hora de este domingo para la elección del Consejo Legislativo hongkonés, en una jornada marcada por la ampliación del horario de votación, la participación temprana de miles de residentes y los llamamientos de las autoridades a acudir cuanto antes para evitar aglomeraciones nocturnas.

En total son más de cuatro millones los ciudadanos registrados para ejercer su derecho al voto hasta las 23.30 horas (hora local), horario ampliado para una cita que finalmente no ha sido pospuesta y que se desarrollará en un ambiente sombrío tras el trágico incendio originado a finales de noviembre en un complejo de rascacielos del distrito de Tai Po.

De acuerdo con las autoridades regionales, son 161 los candidatos que concurren a esta elección: 51 candidatos compiten por 20 escaños en diez circunscripciones geográficas; 60 aspirantes optan a 30 puestos en los 28 distritos funcionales; y 50 más pugnan por 40 escaños en la circunscripción del Comité Electoral, conformando así una de las convocatorias más amplias de los últimos años.

La jornada cuenta con un dispositivo especial compuesto por más de 600 colegios ordinarios y 24 centros específicos, además de seis puntos instalados en los pasos fronterizos, diez habilitados exclusivamente para funcionarios públicos, siete destinados al personal de la Autoridad Hospitalaria, dos para votantes de minorías étnicas y tres centros de extensión en residencias asistenciales, con el objetivo de asegurar un acceso amplio y ordenado.

Si bien algunos sondeos preelectorales auguraban un batacazo del dato de participación, la concurrencia ha superado el 15 por ciento en las circunscripciones geográficas, con 627.139 votos contabilizados a las 13.30 horas (hora local), mientras que los distritos funcionales han alcanzado un 18,6 por ciento y la circunscripción del Comité Electoral ha rozado el 88,8 por ciento, según datos recogidos por el medio Hong Kong Free Press.

Desde primera hora, las autoridades han reiterado su llamamiento a votar con antelación para evitar colas, especialmente ante la previsión de un aumento de afluencia a última hora, antes del cierre de las urnas.

Así, el secretario jefe de la Administración de Hong Kong, Eric Chan, ha animado a la ciudadanía a votar durante la mañana para evitar la mayor afluencia nocturna, recordando que él mismo ha completado su voto en menos de dos minutos en un colegio de Sha Tin. También ha señalado que entiende que muchos residentes sigan consternados por el reciente incendio en Tai Po, pero ha insistido en que la nueva legislatura será clave para impulsar reformas.

Los votantes, que han empezado a llegar desde muy temprano, han destacado la simplicidad y rapidez del proceso, que por el momento se ha desarrollado sin incidencias.