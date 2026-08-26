Absuelto el colono israelí que agredió a una monja francesa en Jerusalén por su "estado mental"

Archivo - Un grupo de monjas en una iglesia de Jerusalén - Ilia Yefimovich/dpa - Archivo

MADRID 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un tribunal de Israel ha absuelto este miércoles de un delito de agresión a Yon Schreiber, el hombre que golpeó el pasado abril en Jerusalén a una monja francesa y a un hombre que intentó intervenir para socorrerla, alegando problemas de salud mental del acusado.

El Tribunal de Magistrados de Jerusalén así lo ha decidido aduciendo que Schreiber, de 36 años y residente en un asentamiento en Cisjordania, no puede considerarse "penalmente responsable" de los hechos debido a su "estado mental" en dicho momento.

El juez Ophir Tischler ha considerado que este ciudadano israelí sí cometió las agresiones, pero ha aceptado la conclusión del psiquiatra del distrito apuntando al estado "psicótico" de Schreiber así como su esquizofrenia, por lo que ha ordenado su ingreso en un hospital psiquiátrico por un período de hasta seis años, según recoge el 'Jerusalem Post'.

La Fiscalía israelí le imputó en mayo un delito de agresión con agravante por odio religioso y pidió para él seis años de cárcel por golpear a una monja de nacionalidad francesa cerca del Cenáculo en el monte Sión de Jerusalén.

Según las imágenes de las cámaras de seguridad, difundidas por la propia Policía de Israel, el colono corrió hasta donde estaba la religiosa, a la que empujó por la espalda tirándola al suelo, antes e darle una patada y atacar a otra persona que intentó intervenir para detener la agresión.