Absueltos en Corea del Sur dos exgenerales del Ejército acusados de planear la ley marcial

Archivo - Imagen de archivo de un tribunal de Seúl, en Corea del Sur. - Jintak Han / Zuma Press / Europa Press - Archivo

MADRID 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un tribunal de Corea del Sur ha absuelto este viernes a dos exgenerales del Ejército acusados de participar en la polémica declaración de la ley marcial en diciembre de 2024 al considerar que no existen pruebas suficientes de que ambos "buscaran subvertir la Constitución".

El Tribunal del Distrito Central de Seúl ha indicado en su resolución que los acusados, identificados como Koo Sam Hoe y Bang Jeong Hwan, son inocentes de los cargos que se les imputaban en el marco de un caso que llevó a la destitución del entonces presidente Yoon Suk Yeol y su posterior condena a cadena perpetua.

La corte ha dictaminado así que, aunque los cargos --que apuntaban a que los dos militares se habían reunido en un restaurante de comida rápida horas antes de la polémica declaración para conspirar-- "no eran infundados", no se ha podido demostrar que el objetivo fuera violar la Carta Magna.

El equipo de la fiscal especial Cho Eun Suk había solicitado penas de siete años de prisión para los dos exgenerales al considerar que habían recibido instrucciones de un excomandante de Inteligencia retirado durante una reunión que tuvo lugar en una hamburguesería de Ansan, al sur de Seúl, la capital, tan solo seis horas antes de la declaración de la ley marcial del 3 de diciembre de 2024.

La medida llega poco después de que el tribunal haya procedido a absolver a seis exoficiales del Ejército acusados del envío de tropas aquel día a la Asamblea Nacional, la sede del organismo de supervisión electoral y una agencia de sondeos de opinión durante aquellas horas.