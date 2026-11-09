La acampada por la vivienda de Oporto decide permanecer en la calle a pesar de los avisos de lluvia

Archivo - Filas de tiendas de campaña ocupan la Plaza D. Joao I durante el campamento de protesta por la vivienda en Oporto, Portugal. - Diogo Baptista / Zuma Press / Europa Press

MADRID 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los manifestantes que integran la acampada por el derecho a la vivienda en Oporto han votado en asamblea general permanecer acampados en la céntrica Plaza de D. Joao I a pesar del pronóstico de mal tiempo y la llegada de fuertes lluvias para las próximas horas, manteniendo erigidas unas 70 tiendas de campaña en el enclave.

La protesta se mantiene viva en paralelo a la de la Plaza del Rossio en Lisboa --donde varias decenas de tiendas continúan instaladas tras 22 días de movilización-- a la espera de las decisiones que adopten sus respectivas asambleas populares, según ha informado la televisión pública portuguesa RTP.

Los portavoces de dicha acampada han subrayado en redes sociales que el movimiento "no tiene rostro ni líder" y responde a una "organización colectiva".

El mantenimiento de las acampadas coincide con un complejo escenario político y judicial tras el reciente fallo del Tribunal Administrativo del Círculo de Lisboa que autorizó la presencia de las tiendas de campaña hasta el próximo 24 de noviembre --fecha en la que se votarán los Presupuestos Generales del Estado para 2027--, prohibiendo a la Policía efectuar desalojos automáticos nocturnos al primar el derecho fundamental de manifestación.

Mientras el Gobierno conservador de Luís Montenegro ha matizado que la resolución judicial se circunscribe a un caso "individual" y no avala el derecho general a acampar en el espacio público, la oposición ha calificado el dictamen de "estruendosa derrota" del Ejecutivo.

Por su parte, la crisis política se ha agudizado ante las críticas del Partido Socialista (PS) sobre la "incompetencia" gubernamental para abordar el problema de la vivienda y los ataques del partido de extrema derecha Chega contra el primer ministro por su gestión del conflicto.