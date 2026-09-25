ACNUR alerta de que los cruces de refugiados sudaneses hacia Chad se han multiplicado por 20 en la última semana

Archivo - Personas desplazadas esperando para coger agua de un pozo en Darfur Norte, Sudán (archivo) - United Nations Office for the Coordination of Huma

MADRID 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) ha alertado de que el ritmo de llegada de refugiados sudaneses al este de Chad se ha disparado en la última semana, con más de 400 cruces diarios por las zonas fronterizas de Adré y Tiné, 20 veces la media registrada en los meses previos, en un contexto de recrudecimiento de los combates en Darfur y de escasez de financiación internacional.

El coordinador regional de la agencia de la ONU para los refugiados de la crisis de Sudán, Mamadou Dian Balde, ha cifrado este viernes durante una rueda de prensa en 55.000 los refugiados sudaneses que han huido a Chad en lo que va de año y en casi un millón los que han cruzado la frontera desde el inicio del conflicto, en abril de 2023.

Balde ha alertado especialmente de la evolución en las áreas de Kordofán y de Nilo Azul, donde los ataques aéreos y con drones están forzando nuevas huidas y dificultando el acceso humanitario, en un contexto agravado por la sequía y la escasez de agua.

El centro de tránsito de Tiné, que ya acoge a más de 4.300 personas, soporta una presión "considerable", ha explicado, mientras mujeres y niñas siguen denunciando secuestros y violaciones durante su huida.

Sudán es la mayor crisis de desplazamiento del mundo, con 11,3 millones de personas desplazadas por la fuerza, según ACNUR, que ha lamentado que la ayuda no crece al ritmo de las necesidades.

En este sentido ha recalcado que más de 190.000 refugiados viven en condiciones precarias en la frontera chadiana y solo se ha cubierto el 18% de los 1.600 millones de dólares necesarios para el Plan Regional de Respuesta.

La agencia ha vinculado además esta falta de apoyo con el repunte de las llegadas de sudaneses a Europa por el mar Mediterráneo, que en 2025 aumentaron un 245% respecto al año anterior, y ha reclamado un refuerzo urgente del apoyo internacional a Sudán y a sus países vecinos.