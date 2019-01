La activista indígena Milagro Sala es absuelta de los cargos contra ella en Argentina por tentativa de homicidio

Publicado 27/12/2018 23:04:51 CET

MADRID, 27 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un tribunal de Argentina ha absuelto este jueves a la activista indígena Milagro Sala de los cargos contra ella por tentativa de homicidio por supuestamente haber contratado sicarios para matar a un hombre en 2007.

En el marco del caso, Fabián Alberto Ávila, uno de los acusados, ha sido sentenciado a seis años y medio de cárcel por homicidio agravado, según ha informado la agencia estatal argentina de noticias, Télam.

"Realmente no me la esperaba, esto demuestra que sigue habiendo justicia en Jujuy", ha dicho. "Es un pequeña luz de esperanza de que tenemos que comenzar a creer en la justicia verdadera, que no se siente atada al poder político", ha agregado. Sin embargo, Sala está bajo arresto domiciliario por su imputación en otras dos causas.

El caso por el que ha sido absuelta, conocido como la 'balacera de Azopardo', está relacionado con un tiroteo en 2007 en la ciudad de San Salvador de Jujuy en el que resultó herida grave una niña de once años. Sala fue acusada de contratar a dos sicarios para asesinar al exconcejal de Jujuy Alberto Cardozo.

Sala fue detenida en 2016 por un escrache realizado en 2009 al gobernador de la provincia de Jujuy, Gerardo Morales, cuando éste sólo era senador nacional. Está acusada además de presunto fraude al Estado, extorsión, asociación ilícita y lesiones gravísimas.

Túpac Amaru, el grupo que lidera Sala, es un sindicato de naturaleza indígena que está vinculado a la Central de Trabajadores de Argentina (CTA). Cuenta con 70.000 afiliados y está presente en 15 de las 23 provincias que forman la nación austral.