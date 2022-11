Activistas por el medio ambiente intentan pegarse al marco de 'El Grito', de Munch

MADRID, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

Una pareja de activistas por el medio ambiente han intentado pegarse sin éxito al marco de la icónica pintura de 'El Grito', de Edvard Munch, en el Museo Nacional de Oslo (Noruega).

Los guardias de seguridad del museo han reducido a las dos activistas y a una tercera que estaba grabando el acto.

La Policía ha confirmado que el intento ha dejado residuos de pegamento en el cristal que protege la pintura, por otro lado intacta, según ha hecho saber en su cuenta de Twitter.

Punks. The only thing they accomplish is that art available for all will be more protected. Skrik #munch pic.twitter.com/wPtOQ2OWPK