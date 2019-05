Activistas palestinos tachan de farsa el apoyo de Islandia a la causa palestina durante Eurovisión

Actualizado 19/05/2019 15:33:28 CET

JERUSALÉN, 19 May. (EUROPA PRESS) -

La Campaña Palestina para el Boicot Académico y Cultural de Israel ha restado importancia al gesto del grupo musical islandés Hatari, que enseñó banderas palestinas durante la celebración del certamen anual de Eurovisión en Tel Aviv, al entender que su mera presencia consideraba un apoyo implícito a Israel.

"La sociedad civil palestina condena por unanimidad esta clase de gestos de solidaridad, de cara a la galería, que efectúan artistas que ya habían atravesado nuestra pacífica línea de piquetes", ha denunciado la organización en su cuenta de Twitter.

El boicot de la campaña llamaba a los artistas a que demostraran su respaldo a la población palestina negándose directamente a participar en un evento donde el gesto del grupo Hatari estuvo acompañado por la reivindicación por la paz de la artista Madonna, que combinó banderas palestinas e israelíes durante su espectáculo.

Por su parte, la ministra de Cultura israelí, Miri Regev, también ha criticado a Madonna y a Eurovisión por la exhibición de banderas palestinas durante el concurso celebrado en la noche del sábado en Tel Aviv. "Fue un error. No hay que mezclar la política con un acontecimiento cultural, con todo el respeto para Madonna", ha afirmado en declaraciones a la prensa recogidas por 'The Times of Israel'.

Además, Regev se ha referido a la televisión pública israelí, KAN, por no haber evitado la exhibición de estas banderas y por no haber incluido ningún paisaje de Judea y Samaria --Cisjordania-- en las "postales" de vídeo mostradas durante el programa. KAN es la cadena israelí afiliada a la Unión Europea de Radiodifusión, organizadora del concurso.

La Unión Europea de Radiodifusión, que gestiona Eurovisión, ha asegurado que dictará una penalización por el gesto del grupo. "Se trata de un evento no político y este gesto contradice las normas del concurso. La junta ejecutiva discutirá las medidas a tomar", ha hecho saber en un comunicado recogido por el medio israelí 'Yedioth Aharonoth'.