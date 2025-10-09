Acusada por fraude la fiscal general de Nueva York tras la petición de Trump de procesar a sus oponentes políticos

MADRID 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un gran jurado federal de Virginia ha acusado este jueves a la fiscal general de Nueva York, Letitia James, de fraude bancario, semanas después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, exigiera al Departamento de Justicia que adopte una postura más rigurosa contra sus oponentes políticos y reclamando resultados "inmediato" en las investigaciones abiertas.

James ha estado bajo investigación desde mayo por una hipoteca que solicitó en 2023 para ayudar a su sobrina a comprar una casa en Norfolk, Virginia. La acusación ha sido presentada ante el mismo jurado donde ha sido imputado otro oponente de Trump, el exdirector del FBI James Comey, según ha informado la cadena de televisión CNN.

La relación de James con Trump ha sido conflictiva durante años, ya que durante su campaña prometió investigar al magnate neoyorquino y llegó a ganar un caso civil de fraude contra él y su empresa, por lo que le ordenó pagar 355 millones de dólares en multas, pero el inquilino de la Casa Blanca ha apelado.