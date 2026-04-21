Acusadas de traición siete personas, incluido un exministro, por el intento de golpe de Estado en Nigeria

Archivo - Bola Tinubu, presidente de Nigeria. - Bernd von Jutrczenka/dpa - Archivo

MADRID 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Justicia de Nigeria ha acusado este martes a siete personas, entre ellas el exministro de Petróleo Rimipre Sylva y varios miembros de las fuerzas de seguridad, de distintos cargos, incluido uno de traición, por el intento de golpe de Estado contra el Gobierno de Bola Tinubu el pasado año.

La Fiscalía General ha presentado una acusación formal ante el Tribunal Superior de la capital, Abuja, donde los imputados --a excepción de Sylva, que se encuentra prófugo de la justicia-- deberán comparecer este miércoles por delitos como traición, terrorismo y blanqueo de capitales para la financiación de actividad terrorista.

El grupo de acusados lo integran, además del exministro, el general retirado Mohamed Ibrahim Gana; el capitán --también retirado-- Erasmus Victor; el inspector Ahmed Ibrahim; y otros tres hombres identificados como Zekeri Umoru, Bukar Goni y Abdulkadir Sani, según recoge el portal de noticias nigeriano Vanguard.

Los siete "conspiraron entre sí para declarar la guerra al Estado con el fin de intimidar al presidente de la República Federal de Nigeria", sostiene la Fiscalía, que también apunta que el inspector y Umoru actuaron "en un intento por promover una ideología que podría desestabilizar gravemente la estructura constitucional" de Nigeria.

El Ministerio Público considera que el complot golpista fue liderado por el coronel Mohamed Alhasan Maaji, y denuncia que los siete acusados eludieron brindar una información a las autoridades que habría prevenido el terrorismo. "Tenían información que habría sido de gran ayuda para prevenir la comisión del acto de terrorismo, pero no la revelaron al organismo pertinente tan pronto como fue posible", mantiene.

Las autoridades nigerianas iniciaron esta investigación en octubre de 2025, después de que el presidente Niburu realizara cambios en la cúpula militar y pese a negar en un principio los rumores de un intento de golpe de Estado en el país africano, que se saldó con la detención de más de una decena de miembros de las fuerzas de seguridad.