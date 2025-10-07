Acusado un miembro de los Latin Kings de encargar el asesinato de un agente de la Patrulla Fronteriza en Chicago

MADRID 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades estadounidenses han detenido este lunes a hombre que presuntamente pertenece a la pandilla Latin Kings tras acusarlo de ofrecer miles de dólares a cambio del asesinato de un alto cargo de la Patrulla Fronteriza en Chicago, en el estado de Illinois.

El Departamento de Justicia ha anunciado en un comunicado el arresto de un varón de 37 años residente en Chicago e identificado como Juan Espinoza Martínez, acusado de un delito de asesinato por encargo ante el Tribunal de Distrito de la mencionada localidad.

Según la denuncia, Martínez es un miembro de "alto rango" de los Latin Kings que ofreció 2.000 dólares por información sobre el oficial y una recompensa de 10.000 dólares por su asesinato, todo ello a través de mensajes de la aplicación Snapchat que incluían una foto del agente.

El objetivo ha participado recientemente en la operación 'Midway Blitz' en Chicago en nombre de la Patrulla Fronteriza, adscrita al Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglás en inglés), acuerdo a las informaciones difundidas por la cartera de Pam Bondi.

En el mismo comunicado, el fiscal general adjunto Todd Blanche ha calificado el supuesto plan de "cobarde y acto de guerra contra el Estado de derecho" y ha aprovechado para defender la apuesta de "recuperar América" de la Administración de Donald Trump.

"Este caso refleja exactamente lo que queremos decir cuando decimos Recuperar América: recuperar cada barrio y esquina de las manos de matones violentos y bandas criminales, y devolverlos a los miembros respetuosos de la ley de nuestras comunidades", ha señalado.