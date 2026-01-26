Acusados dos ciudadanos noruegos y la filial de una petrolera por sobornos al presidente de República del Congo

Archivo - El presidente de República del Congo, Denis Sassou-Nguesso - Europa Press/Contacto/President of Russia Office

MADRID 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Autoridad Nacional para la Investigación y el Enjuiciamiento de Delitos Económicos y Ambientales (Okokrim) de Noruega ha informado este lunes de que ha presentado una acusación formal contra dos ciudadanos noruegos y la filial de la petrolera PetroNor por sobornos al presidente de República del Congo, Denis Sassou-Nguesso.

Okokrim ha indicado que el valor de los sobornos, vinculados a Sassou-Nguesso y su familia, "es particularmente alto" y que se remontan a 2016. "Se produjeron simultáneamente con la solicitud y obtención de participaciones en licencias petroleras en el país por parte de los acusados", reza un comunicado.

La fiscal a cargo del caso, Marianne Djupesland, ha indicado que los dos ciudadanos acusados han sido imputados por soborno grave y graves infracciones contables, mientras que la compañía en cuyo nombre actuaron está acusada de corrupción grave.

La mencionada oficina ha explicado que la investigación se inició después de que la Policía de Mónaco buscara asistencia legal relacionada con una transacción bancaria sospechosa, en la que también participaron otros países como Francia o Estados Unidos.

PetroNor ha rechazado "categóricamente la acusación" contra su filial Hemla Africa Holding AS, y ha "agradecido la oportunidad de que el caso sea examinado exhaustivamente en los tribunales". También ha aclarado que la compañía "continuará operando con normalidad" puesto que "es evidente que la decisión final podría tardar un tiempo".