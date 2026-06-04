Acusan de agresión al 'héroe' que redujo a uno de los atacantes en el atentado de la playa de Bondi

Archivo - Un memorial por las víctimas del ataque en la playa de Bondi, en Sídney - Europa Press/Contacto/Anna Arkayeva - Archivo

MADRID 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

Ahmed al Ahmed, el residente de Sídney de origen sirio que redujo a uno de los dos atacantes en la playa de Bondi y que recibió un cheque por valor de 2,5 millones de dólares (cerca de 2,1 millones de euros) recaudados para apoyarle por su acto de heroísmo, ha sido acusado de agredir a su padre durante un incidente ocurrido en una vivienda en Bankstown, al suroeste de Sídney, el pasado mes de marzo.

La Policía de Nueva Gales del Sur ha informado en un comunicado que "un hombre de 44 años recibió en la víspera "una citación judicial por agresión simple" y acoso o intimidación con intención de causar daño físico". Fuentes de la cadena ABC han identificado este jueves al presunto acusado como Ahmed, si bien éste lo ha negado.

Ahmed --que fue hospitalizado tras resultar herido de bala durante su intervención y se reunió con el primer ministro, Anthony Albanese-- recibió un cheque por parte del 'influencer' Zachery Dereniowski, fruto de las donaciones de 43.000 personas.

La playa de Bondi era en parte escenario de una celebración de la festividad judía de Janucá. Unas 2.000 personas se habían congregado para este evento cuando tuvo lugar el ataque, perpetrado por dos hombres que eran padre e hijo, y que se saldó con 15 muertos y más de 40 heridos de diversa consideración.

El padre murió por disparos de la Policía, mientras que el otro tirador fue herido por los agentes y se enfrenta a casi 60 cargos, incluidos de asesinato y ataque terrorista. El grupo yihadista Estado Islámico dijo que el ataque era "un orgullo", si bien no reivindicó la autoría del atentado.