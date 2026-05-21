Adalah confirma la puesta en libertad de la activista israelí de la flotilla rumbo a Gaza

Activistas en una de las embarcaciones de la flotilla rumbo a Gaza partiendo de Turquía - Europa Press/Contacto/Abdelrahman Alkahlout

MADRID 21 May. (EUROPA PRESS) -

El grupo de abogados Adalah ha confirmado la puesta en libertad de la activista de nacionalidad israelí y alemana Zohar Regev, tras su detención junto al resto de participantes de la flotilla rumbo a Gaza en aguas internacionales del mar Mediterráneo a principios de esta semana por las autoridades de Israel.

El Juzgado de Primera Instancia de Ascalón ha ordenado este jueves la liberación de Regev, siendo la única de los 430 participantes de la flotilla que ha sido conducida ante un juez, mientras que el resto ha sido puesto en libertad de cara a su deportación.

La activista tendrá que pagar una fianza de 5.000 séqueles (1.500 euros) y tendrá prohibido entrar en la Franja de Gaza durante un período de 60 días, según ha indicado Adalah en un comunicado.

La abogada Hadil Abu Salí, que ha representado a Regev durante la vista judicial, ha denunciado ante el tribunal que la detención de la activista "fue totalmente ilegal y se llevó a cabo sin autoridad legal", lo que le ha llevado a considerar que "invalida la solicitud del Estado (de Israel) de imponer condiciones restrictivas" en su contra.

"El Ejército israelí interceptó y detuvo a los activistas en aguas internacionales; en el caso de Regev, el abordaje y la detención tuvieron lugar en un buque con bandera polaca -lo que constituye la jurisdicción territorial de Polonia- sin obtener la autorización estatal requerida", ha relatado Adalah.

El grupo de abogados ha denunciado asimismo ante el tribunal los "graves malos tratos" a los que ha sido sometida Regev en la prisión de Shikma, donde "las autoridades penitenciarias la acosaron y hostigaron repetidamente por llevar el hiyab, llegando incluso a cortárselo deliberadamente".

Adalah ha informado horas antes de que Regev permanecía retenida por las autoridades israelíes "bajo acusaciones infundadas y contradictorias sobre 'entrada ilegal a Israel', estancia ilegal' e intentar romper el bloqueo a Gaza", antes de reseñar que "estos cargos son absurdos".

Asimismo, ha confirmado la liberación de todos los detenidos, que han sido puestos en libertad del centro de detención de Ktziot de cara a su deportación. Entre ellos hay más de 40 ciudadanos españoles que podrían ser deportados a través de Turquía, según ha indicado el ministro de Exteriores de España, José Manuel Albares.