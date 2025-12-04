La Administración Trump lanza redadas contra la inmigración en Nueva Orleans y Minneapolis

Archivo - Agentes de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos se enfrentan a miembros de la comunidad en Chicago - Europa Press/Contacto/Terrence Antonio James

MADRID 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Estados Unidos ha lanzado este miércoles sendas operaciones contra migrantes sin documentación en las ciudades de Nueva Orleans, en el estado de Louisiana, y de Minneapolis y Saint Paul, las conocidas como Ciudades Gemelas del estado de Minnesota.

En el caso de la ciudad más poblada de Louisiana, el Departamento de Seguridad Nacional ha anunciado este miércoles la "Operación Catahoula Crunch, dirigida contra "delincuentes extranjeros ilegales que deambulan libremente gracias a las políticas santuario", término con el que alude la Administración presidida por Donald Trump a las ciudades y estados que restringen su cooperación con la Casa Blanca en lo relacionado con sus estrictas directivas de inmigración.

De hecho, en el mismo comunicado en el que Seguridad Nacional ha anunciado la operación, ha lamentado que las ciudades y estados santuario "obligan a las autoridades locales a ignorar las órdenes de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés)".

Además, según las palabras de la subsecretaria del Departamento, Tricia McLaughlin, "las políticas santuario ponen en peligro a las comunidades estadounidenses al liberar a delincuentes indocumentados y obligar a las fuerzas del orden a arriesgar sus vidas para expulsar a delincuentes indocumentados que nunca deberían haber sido devueltos a las calles".

"Es absurdo que estos monstruos hayan vuelto a las calles de Nueva Orleans para cometer más delitos y causar más víctimas", ha subrayado, alegando que los objetivos de la operación antiinmigración incluye a personas arrestadas por "allanamiento de morada, robo a mano armada, robo de vehículos y violación".

Mientras el gobernador de Louisiana, el republicano Jeff Landry, se mostró hace días de acuerdo con un posible despliegue, la alcaldesa de la ciudad, la demócrata LaToya Cantrell, no se ha pronunciado al respecto.

MINNEAPOLIS APOYA A LA COMUNIDAD SOMALÍ FRENTE A TRUMP

Paralelamente, múltiples medios estadounidenses, como las cadenas CNN y CBS han informado del inicio de redadas de agentes del ICE en Saint Paul y Minneapolis, cuyo Ayuntamiento informó en la víspera de que estaba "siguiendo de cerca las noticias de que la Administración Trump estará persiguiendo a los inmigrantes somalíes en las Ciudades Gemelas desde esta semana".

"Apoyamos a nuestros vecinos inmigrantes y queremos reafirmar que la ciudad de Minneapolis no colabora con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas en operaciones civiles de control de la inmigración", afirma el consistorio en su web, donde destaca que la ciudad "cuenta con la comunidad somalí-estadounidense más dinámica del país" y que las autoridades locales están "orgullosas de esta comunidad y de los numerosos logros de las personas que han emigrado de Somalia y ahora consideran Minneapolis su hogar".

En este sentido, ante el comienzo de las operaciones federales en la ciudad, su alcalde, Jacob Frey, ha firmado en las últimas horas una orden ejecutiva "prohibiendo a las agencias federales, estatales y locales el uso de cualquier estacionamiento (...) de la ciudad para llevar a cabo operaciones civiles de control de inmigración". La orden también anuncia "una plantilla de señalización" para quienes "deseen mostrar su apoyo a los inmigrantes y marcar sus propiedades como zonas prohibidas para estas actividades".

La ciudad se ha posicionado junto a la comunidad somalí frente a los ataques en los últimos días de Trump, y su regidor ha sido entrevistado este miércoles en CNN, donde ha respondido al inquilino de la Casa Blanca, quien lo había llamado "tonto" por su actitud frente a la comunidad somalí, a la que acusó de "destruir" el Estados Unidos.

"Eso no es ni inteligente ni correcto", ha declarado Frey, que ha denunciado que si los agentes federales "persiguen indiscriminadamente a la gente" se está violando el debido proceso y la Constitución está "siendo tirada a la basura".

Asimismo, ha defendido que los residentes somalíes de Minneapolis son "casi universalmente ciudadanos estadounidenses" que han llegado al país legalmente. "En muchos casos, llevan décadas aquí y han contribuido enormemente a la esencia de nuestra identidad", ha argumentado.