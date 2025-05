La Administración Trump pide a las agencias federales rescindir los contratos con la universidad de Harvard

MADRID 27 May. (EUROPA PRESS) -

La Administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha pedido este martes a las agencias federales rescindir los contratos que mantengan con la Universidad de Harvard en la medida de lo posible en un nuevo embiste contra el centro educativo, al que ha acusado de ser "antisemita" por permitir manifestaciones a favor de Palestina.

La Casa Blanca ha indicado que ha enviado una carta a todas las agencias pertinentes para que "identifiquen estos contratos y los suspendan o redirijan" a medida que el conflicto se profundiza. Estos podrían constituir una suma de unos 100 millones de dólares (unos 88 millones de euros), según informaciones de la cadena NBC.

Esta medida encaja con las palabras vertidas recientemente por Trump, que ha desatado una guerra contra la universidad, a la que ha ordenado suspender las matriculaciones de extranjeros por considerar que los países de procedencia de estos alumnos "no pagan nada".

"Me pregunto por qué Harvard no cuenta que casi un 31 por ciento de sus estudiantes proceden de tierras extranjeras y que esos países, alguno de los cuales no son nada amigos de Estados Unidos, no pagan nada de la educación de sus estudiantes, ni tienen intención de hacerlo", manifestó Trump durante el fin de semana a pesar de que la Justicia haya paralizado de momento la orden.

El lunes, el magnate neoyorquino afirmó que "ganará" la disputa que mantiene con la que es una de las universidades de mayor prestigio del mundo e insistió en la necesidad de que esta deje de aceptar a estudiantes extranjeros.