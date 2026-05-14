La Administración Trump señala a Yale por "discriminar" a estudiantes blancos en procesos de admisión en Medicina

Archivo - La página web de la Universidad de Yale en un teléfono móvil - Europa Press/Contacto/Timon Schneider - Archivo

MADRID, 14 May. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Justicia ha señalado este jueves a la Universidad de Yale por "seguir discriminando" a los candidatos blancos y de origen asiático frente a los negros e hispanos en el marco de los procesos de admisión de la facultad de Medicina.

Una investigación realizada por la rama de Derechos Civiles del Departamento de Justicia ha determinado que los candidatos negros e hispanos son admitidos con calificaciones académicas sistemáticamente inferiores a las de sus compañeros blancos y asiáticos.

Dicha investigación, ha informado el Departamento en un comunicado, "respalda" una revisión inicial que apuntaba a que Yale "violó la legislación al discriminar de forma intencionada" a otros solicitantes "por motivos de raza" en sus admisiones.

"Este Departamento seguirá denunciando estas prácticas ilegales y exigiendo que las instituciones de educación superior cumplan con la ley federal", ha declarado la fiscal general adjunta, Harmeet K. Dhillon, de la rama de Derechos Civiles del Departamento.

Esto se produce después de que el Departamento de Justicia enviase una carta al abogado que representa a Yale para notificar a la institución educativa de que, tras una revisión inicial, constararon que incumplieron la normativa de discriminación positiva en los procesos de selección de las promociones de 2023, 2024 y 2025.

La misiva fue enviada a raíz del fallo del Tribunal Supremo estadounidense en junio de 2023 que anuló la discriminación positiva por raza para entrar en la universidad, una decisión en particular relativa a las prácticas de la Universidad de Carolina del Norte y de la Universidad de Harvard.