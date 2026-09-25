El aeropuerto iraquí de Nayaf suspende todos los vuelos con origen o destino en Irán tras las sanciones de EEUU

Archivo - Avión Air Airbus 330-200 de la compañía Iran Air - Fabrizio Gandolfo / Zuma Press / Europa Press

MADRID 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El aeropuerto internacional de Nayaf, en Irak, ha suspendido este viernes todos los vuelos con origen o destino en Irán hasta nuevo aviso citando como motivo órdenes oficiales emitidas por las autoridades nacionales, después de las sanciones impuestas por Estados Unidos a aerolíneas iraníes.

"En base a las directrices oficiales emitidas por las autoridades competentes, se ha decidido suspender todos los vuelos de llegada y salida con destino y procedencia de la República Islámica de Irán", ha explicado la administración del aeropuerto de Nayaf --una de las ciudades sagradas de los chiíes y el centro del poder político chií en Irak-- en un comunicado difundido por la agencia estatal de noticias iraquí, INA.

El comunicado del aeropuerto insta a las partes pertinentes a que tomen las medidas necesarias y notifiquen a las aerolíneas y otros operadores. El anuncio llega después de que el martes las autoridades iraníes anunciasen la cancelación de los vuelos desde Teherán a las ciudades de Bagdad, en Irak, y Mascate, en Omán.

Estos cambios llegan tras las sanciones impuestas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos a principios de septiembre para cortar las redes de financiación y la logística de la Guardia Revolucionaria iraní. El secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, afirmó el lunes durante una entrevista concedida a la cadena de televisión CNBC que "absolutamente todas" las compañías iraníes dejarán de funcionar "en todo el mundo" a partir del miércoles, 23 de septiembre.