AfD asegura que tienen un "claro mandato para gobernar" tras las elecciones en Sajonia-Anhalt

Archivo - La líder de AfD, Alice Weidel (archivo) - Klaus-Dietmar Gabbert/dpa - Archivo

MADRID 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

La líder del partido de extrema derecha Alternativa para Alemania (AfD), Alice Weidel ha celebrado el "histórico" resultado obtenido en las elecciones regionales de Sajonia-Anhalt, donde las encuestas a pie de urna le pronostican un 44% de apoyo, y ha resaltado que es un "claro mandato para gobernar" en la que sería la primera región alemana gobernada por esta formación.

"Es un resultado histórico. Vamos que más nos trae la tarde", ha declarado Weidel, según recoge la televisión alemana ZDF. "Este es un claro mandato para gobernar", ha argumentado.

También el líder de AfD en Sajonia-Anhalt, Ulrich Siegmund, ha reiterado el argumento del "claro mandato para gobernar", aunque estos resultado situarían a su partido con entre 39 y 41 escaños, por debajo de los 42 necesarios para una mayoría absoluta.

"Siempre hemos dicho que estamos dispuestos a dialogar. Nuestra mano siempre está tendida para mejorar, para una buena Alemania y, sobre todo, para una buena Sajonia-Anhalt", ha afirmado Siegmund.

El dirigente regional de AfD se propone contactar con todos los demás partidos políticos para poner en marcha un cambio. "Hemos hecho historia en este estado. Lo que no vereis es que me pliegue renunciando a nuestros valores por el poder", ha declarado.

Durante la campaña, Siegmund ha asegurado que AfD solo gobernará si tiene mayoría absoluta y de hecho los demás partidos rechazan cualquier colaboración con su partido por considerarlo extremista de ultraderecha.

AfD habría logrado 39 o 41 escaños según las encuestas a pie de urna de las televisiones ARD y ZDF, resultado de un apoyo del 44,5 o el 44% del electorado participante. Por detrás de AfD se situaría la conservadora Unión Demócrata Cristiana (CDU) con un 18,5% de apoyo según los dos estudios (18,6 puntos menos que en las últimas elecciones), lo que se traduciría en unos 16 representantes.

En el tercer puesto estarían igualados el histórico Partido Socialdemócrata de Alemania (SPD), La Izquierda y Los Verdes (9% y 8-9 escaños cada uno), mientras que en sexto puesto estaría Alianza Sahra Wagenknecht (BSW, 5%) por delante del Partido Liberal Demócrata (FDP, 2%). El mínimo para obtener representación es del 5%.

La tasa de participación ha sido una de las principales noticias de la jornada, con un 80% del censo al cierre de urnas, muy por encima del 60,3% de las últimas elecciones regionales.