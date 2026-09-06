AfD exige elecciones anticipadas a Merz para reemplazarlo "antes de Navidad"

Tino Chrupalla y Alice Weidel tras las elecciones en Sajonia-Anhalt - Michael Kappeler/dpa

MADRID, 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

La líder del partido de extrema derecha Alternativa para Alemania (AfD) Alice Weidel ha emplazado al canciller alemán, Freidrich Merz, a convocar elecciones anticipadas de inmediato y propiciar así su reemplazo "antes de Navidad" tras la victoria de la formación en las elecciones regionales celebradas este domingo en Sajonia-Anhalt.

"Espero que haya elecciones federales anticipadas y espero que el actual canciller sea reemplazado antes de Navidad", ha declarado Weidel tras el "histórico" resultado de los comicios sajones. "Tenemos un 44-45% aquí. Es un mandato claro para gobernar. También vamos a gobernar a nivel federal", ha resaltado.

Weidel ha señalado a la clase política alemana porque "la gente está harta de que se haga política en contra de los intereses de Alemania". "Representamos claramente los intereses de nuestro país", ha aseverado antes de enumerar las medidas fundamentales de su programa de gobierno: "atajar el exceso de gasto, controlar nuestras fronteras, deportar a todos los extranjeros, a todos los criminales, vamos a cerrar la frontera".

Considera así que en los últimos años el país se ha "arruinado", que es una "catástrofe" y ha responsabilizado de ello a la excanciller Angela Merkel y al actual mandatario, Merz.

Weidel ha augurado que el apoyo de la CDU caerá "pronto" a nivel federal por debajo del 20%. "Creo que va a pasar algo con Friedrich Merz, que es tremendamente impopular", ha señalado en referencia a que "la CDU también barajará sustituir al canciller".

"Ya tenemos nueve puntos de ventaja sobre la CDU. La CDU seguirá bajando. Nosotros seguiremos creciendo", según Weidel que espera que su partido alcance el 40% a nivel nacional. "Vamos a conseguirlo lo más pronto posible porque más y más gente confía en nosotros, porque queremos un cambio político y porque sencillamente no quieren seguir siendo tomados por tontos", ha augurado.

El colider de AfD Tino Chrupalla ha apuntado a que "2029 será un año electoral decisivo, como muy tarde". "Será el segundo punto de inflexión para este país y entonces gobernaremos Alemania", ha declarado Chrupalla, que ha destacado que el mejor activo de su campaña electoral ha sido el propio Merz. "La gente 'difícil de educar' ha demostrado claramente lo que ocurre hoy. Han votado claramente por AfD", ha remachado.

RELACIONES CON RUSIA

En cuanto a las relaciones internacionales, Weidel ha reivindicado la diplomacia. "Nosotros siempre estamos abiertos a la diplomacia y siempre hemos criticado el hecho de que cuando hablamos de Ucrania necesitamos un canal abierto con Rusia para alcanzar un acuerdo y lograr una solución pacífica", ha argumentado.

Weidel considera que "necesitamos buenas relaciones no solo con Rusia, sino por encima de todo con Estados Unidos" y ha mencionado el viaje de este fin de semana de enviados estadounidenses a Moscú y Kiev.

"Es un papel que podría haber desempeñado Alemania. En las últimas décadas era una práctica habitual para nosotros intervenir como mediadores neutrales y ese papel nos encajaría mucho mejor que el de guerreristas retóricos que interpretamos hoy", ha argumentado.