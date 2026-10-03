AfD refuerza su liderazgo en la última encuesta para las elecciones en Alemania

Simpatizantesde AfD (archivo) - Matthias Bein/dpa

MADRID 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

El partido de extrema derecha Alternativa para Alemania (AfD) continúa firmemente al frente con un 30% de intención de voto con vistas a unas futuras (en principio en 2029) elecciones federales en Alemania, muy por delante de la Unión Demócrata Cristiana (CDU), que se queda en el 18%.

AfD sube un punto su apoyo, mientras que CDU cae un punto. En tercera posición empatan el Partido Socialdemócrata de Alemania (SPD) y Los Verdes, ambos partidos con un 14% de apoyo, mientras que La Izquierda obtiene un 10% de respaldo, según el estudio de Insa publicado por el diario 'Bild'.

Es la primera vez de la serie de encuestas que AfD alcanza un 30% de intención de voto, mientras que también es la primera vez que la CDU se queda en ese 18%.

Por detrás quedan la Alianza por la Justicia Social y la Racionalidad Económica (BSW, antigua Alianza Sahra Wagenknecht) y el Partido Liberal Demócrata (FDP), ambos con un 4% de apoyo, por debajo del 5% mínimo.

La encuesta apunta además a un rechazo récord al desempeño del Gobierno de coalición CDU/CSU-SPD que lidera el canciller Friedrich Merz. De hecho, estas formaciones sumarían apenas un 32% de votos. La coalición alternativa de izquierda con SPD, Los Verdes y La Izquierda sumaría un 38% de apoyo.

La coalición CDU/CSU-SPD-Los Verdes sumaría un 46% de apoyo. Por contra, CDU/CSU y AfD sumarían un 48% de votos. El estudio se basa en 1.202 entrevistas telefónicas y online a personas con derecho a voto realizadas entre el 28 de septiembre y el 2 de octubre.